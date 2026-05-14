La Policía ecuatoriana incautó 360 kilos de clorhidrato de cocaína que estaban escondidos en una zona rural de la provincia costera de Manabí, y que presumen que iban a ser enviados a Estados Unidos, informó este jueves la institución.

Información de inteligencia llevó a agentes antinarcóticos hacia un inmueble ubicado en una zona rural del municipio de Puerto López, inspeccionaron el lugar y encontraron varios bultos ocultos entre la vegetación.

Se hallaron ocho sacos de yute de color negro que contenían 319 paquetes rectangulares embalados con cinta adhesiva color café. Después de las pruebas correspondientes, se determinó que la sustancia era clorhidrato de cocaína, con un peso de 360 kilos.

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William Calle, jefe policial de Manabí, señaló que presumen que la droga iba a ser enviada a Estados Unidos con la ayuda de pescadores que salen desde las costas de la provincia en lanchas rápidas.

"Aquí hay varios casos de personas que muchas veces no se dedican a pescar sino a llevar droga a Centroamérica y a Estados Unidos", indicó.

El oficial señaló que en el país norteamericano el kilo de cocaína "cuesta alrededor de 20 mil, 30 mil dólares", por lo que lo incautado alcanzaría los "7 millones de dólares".

Calle también indicó que en esta operación se detuvo a un hombre que estaba cuidando la zona en donde se halló la sustancia, pero que el juez que conoció el caso no lo envió a prisión porque determinó que "no tenía nada que ver" con la droga.

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Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas, como los ubicados en Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 227,1 toneladas de droga, principalmente cocaína, 67 toneladas menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61, de acuerdo a datos oficiales.

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gs