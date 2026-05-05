Más Información
Vicefiscal de Sinaloa solicita licencia sin goce de sueldo; EU lo investiga por presuntos nexos con el crimen organizado
Andy López le pide pruebas a Loret sobre haber recibido "dinero en sus manitas" del narco; "eres un periodista mercenario", dice
CIA, puerta de entrada a procesos injerencistas: Citlalli Hernández; "El PAN decidió ser el partido de los gringos", acusa
Culiacán realiza “Carnita Asada por la Paz”; ciudadanos exigen gobernabilidad tras salida de Rocha Moya
Detectan primer caso de gusano barrenador en perro dóberman en CDMX; refuerzan acciones de vigilancia
Sheinbaum pide a su gabinete definir su participación en elecciones de 2027; aspirantes tienen que dejar su cargo
"Maru Campos miente y debe ser juzgada"; Ariadna Montiel se lanza contra gobernadora tras dichos sobre defensa de Rocha
"Aquí decide el pueblo, no la ultraderecha extranjera"; Morena se pronuncia por visita de Díaz Ayuso y acusa "provocación"
Acciones como la que permitió la caída de "El Mencho seguirán”, dice Zar Antidrogas de EU; "con Trump nadie se va a meter"
"Debería estar escribiendo la tesis, ahora, me pongo a llorar en la calle"; estudiantes del IPN sin beca en Reino Unido piden resolución
La Policía Nacional de Ecuador detuvo a nueve personas, entre ellas un adolescente, vinculados presuntamente con la banda criminal Los Lobos, una de las más activas del país, durante varios operativos realizado en la provincia tropical de Los Ríos, según informó este martes el Ministerio del Interior.
Los arrestos se produjeron durante tres operativos simultáneos ejecutados este lunes en el municipio de Buena Fe.
Según detalló en un comunicado la Policía, la primera intervención comenzó a raíz de una alerta de un ciudadano sobre el robo de su motocicleta, lo que activó a una patrulla que consiguió, tras una persecución, recuperar el vehículo sustraído.
Lee también Daniel Noboa impone toque de queda nocturno en Ecuador; es solo en 9 provincias y 4 municipios
Ahí se consiguió detener a dos hombres que se movilizaban en un automóvil en cuyo interior se encontró un arma de fuego.
Después, los policías intervinieron un inmueble donde se arrestaron a otras seis personas y se incautaron armas de fuego, radios de comunicación, municiones de diferentes calibres, teléfonos móviles y equipos tecnológicos.
También se arrestó a otro individuo que portaba drogas como cocaína y marihuana.
Lee también Policía de Ecuador detiene a presuntos miembros de Los Lobos; los vinculan tráfico de droga, secuestro y extorsión
En total, la Policía incautó seis armas de fuego, 330 cartuchos, tres radios de comunicación, trece teléfonos móviles, dos ordenadores portátiles, un vehículo, una motocicleta, dinero en efectivo y droga, además de recuperar la motocicleta robada.
Los ocho detenidos mayores de edad fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, mientras que en el caso del adolescente se coordinó el procedimiento con la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen).
Los Lobos es uno de los grupos armados que han sido catalogados como "terroristas" en el marco del "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa a inicios de 2024 para combatir al crimen organizado.
Lee también Colombia es el "peor socio" comercial de Ecuador, dice Noboa; justifica arancel a su vecino por gasto para seguridad en la frontera
Con la intención de frenar su actividad ilícita, el mandatario ordenó un toque de queda nocturno desde el pasado domingo hasta el próximo 18 de mayo, vigente entre las 23:00 hora local (4:00 GMT) y hasta las 5:00 (10:00 GMT) en nueve provincias y cuatro municipios del país.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
gs/rmlgv
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]