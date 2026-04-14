La Policía de Ecuador detuvo a dos presuntos integrantes de la banda criminal Los Lobos en la ciudad de Quevedo, en la provincia tropical de Los Ríos, por estar vinculados con delitos como tráfico de drogas, tenencia de armas, sicariato, secuestro, extorsión y robo a personas y vehículos.

Los aprehendidos fueron identificados como Aarón R., alias 'Pelao Aarón', y Klever Q., alias 'Sapo' y fueron arrestados durante la operación 'Atlas 055'.

Las unidades de inteligencia e investigación permitieron ubicar y allanar un inmueble que supuestamente utilizaba la estructura delictiva.

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Como resultado del operativo, los agentes incautaron un arma de fuego, un terminal móvil y una cantidad indeterminada de droga.

Los Lobos es uno de los grupos armados que han sido catalogados como "terroristas" en el marco del "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa a inicios de 2024 para combatir al crimen organizado.

Las autoridades atribuyen a estas estructuras la escalada de violencia que vive Ecuador en los últimos años, lo que ha llevado al Gobierno a intensificar la "guerra" contra estas bandas con medidas como el toque de queda nocturno en cuatro provincias del país durante el pasado mes de marzo.

🚨𝐂𝐀𝐏𝐓𝐔𝐑𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐀𝐋𝐈𝐀𝐒 “𝐏𝐄𝐋𝐀𝐎 𝐀𝐀𝐑𝐎́𝐍” 𝐘 “𝐒𝐀𝐏𝐎”, 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐆𝐑𝐀𝐍𝐓𝐄𝐒 𝐃𝐄𝐋 𝐆𝐑𝐔𝐏𝐎 𝐃𝐄𝐋𝐈𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 “𝐋𝐎𝐒 𝐋𝐎𝐁𝐎𝐒” 𝐄𝐍 𝐋𝐎𝐒 𝐑𝐈́𝐎𝐒



📍 Quevedo | La Policía Nacional, a través de operaciones de inteligencia e investigativas, ejecutó la… pic.twitter.com/jQ7mTG3j83 — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) April 14, 2026

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