Más Información

Magnicharters en riesgo de perder concesión por falta de solvencia; AFAC advierte revocación si no acredita capacidad financiera

Magnicharters en riesgo de perder concesión por falta de solvencia; AFAC advierte revocación si no acredita capacidad financiera

Magnicharters registra 18 vuelos cancelados; empresa cierra domicilios fiscales, acusa Profeco

Magnicharters registra 18 vuelos cancelados; empresa cierra domicilios fiscales, acusa Profeco

Derrames e incendios marcan a Pemex en 2026; nuevo caso en Veracruz se suma a la lista

Derrames e incendios marcan a Pemex en 2026; nuevo caso en Veracruz se suma a la lista

"Ya no aguanto más"; familia de Febe Rojas exige justicia y se investigue como feminicidio la muerte de la joven

"Ya no aguanto más"; familia de Febe Rojas exige justicia y se investigue como feminicidio la muerte de la joven

Resultado: Cruz Azul es eliminado de la Concacaf Champions Cup por el LAFC

Resultado: Cruz Azul es eliminado de la Concacaf Champions Cup por el LAFC

Agricultura y Profeco descartan aumento de la tortilla; mantendrán vigilancia, avisan

Agricultura y Profeco descartan aumento de la tortilla; mantendrán vigilancia, avisan

FGR investiga feminicidio de Liliana, hermana de Cristina Rivera Garza, asegura Sheinbaum; rechaza impunidad en este delito

FGR investiga feminicidio de Liliana, hermana de Cristina Rivera Garza, asegura Sheinbaum; rechaza impunidad en este delito

Senado avala reforma para expedir Ley General contra Feminicidio para homologar penas; turna a San Lázaro

Senado avala reforma para expedir Ley General contra Feminicidio para homologar penas; turna a San Lázaro

"Se vuelan la barda", con lonas Profeco exhibe a gasolineras; llama a no cargar en estaciones con precios altos

"Se vuelan la barda", con lonas Profeco exhibe a gasolineras; llama a no cargar en estaciones con precios altos

Amnistía Internacional pide declarar emergencia nacional en México por crisis de desaparecidos; respalda al Comité de ONU

Amnistía Internacional pide declarar emergencia nacional en México por crisis de desaparecidos; respalda al Comité de ONU

PVEM se prepara para ir solo en CDMX en elecciones de 2027; no hay comunicación con Morena, afirma Jesús Sesma

PVEM se prepara para ir solo en CDMX en elecciones de 2027; no hay comunicación con Morena, afirma Jesús Sesma

No me voy de Morena, salvo que lo pida la Presidenta: Alcalde; agradece respaldo

No me voy de Morena, salvo que lo pida la Presidenta: Alcalde; agradece respaldo

La Policía de detuvo a dos presuntos integrantes de la banda criminal Los Lobos en la ciudad de Quevedo, en la provincia tropical de Los Ríos, por estar vinculados con delitos como , tenencia de armas, sicariato, secuestro, extorsión y robo a personas y vehículos.

Los aprehendidos fueron identificados como Aarón R., alias 'Pelao Aarón', y Klever Q., alias 'Sapo' y fueron arrestados durante la operación 'Atlas 055'.

Las unidades de inteligencia e investigación permitieron ubicar y allanar un inmueble que supuestamente utilizaba la estructura delictiva.

Lee también

Como resultado del operativo, los agentes incautaron un arma de fuego, un terminal móvil y una cantidad indeterminada de droga.

Los Lobos es uno de los grupos armados que han sido catalogados como "terroristas" en el marco del "conflicto armado interno" que declaró el presidente a inicios de 2024 para combatir al crimen organizado.

Las autoridades atribuyen a estas estructuras la escalada de violencia que vive Ecuador en los últimos años, lo que ha llevado al Gobierno a intensificar la "guerra" contra estas bandas con medidas como el toque de queda nocturno en cuatro provincias del país durante el pasado mes de marzo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Tarjeta Dorada sustituye a la Tarjeta INAPAM? Esto es lo que deben saber los adultos mayores. Foto: Especial

¿Adiós INAPAM en 2026? La verdad detrás de la Tarjeta Dorada que preocupa a adultos mayores

SAT 2026: ¿cuánto tarda la devolución del saldo a favor y cuál es el monto máximo que puedes recibir? Foto: Canva / SAT

¿Ya pediste tu devolución? SAT revela cuánto tarda en pagarte y el monto máximo en 2026

Trabajo en Canadá/ iStock/ Sviatlana Barchan

Cómo solicitar un permiso para trabajar en Canadá desde México: Paso a paso en 2026

Pasaporte mexicano. Foto: iStock

¿Pasaporte o visa primero? La duda más común antes de tramitar la visa de Estados Unidos

Kennedy Space Center Florida. Foto: iStock/ Allard1

¿Dónde festejar el Día del Niño en Estados Unidos? 10 lugares perfectos para ellos