El presidente Donald Trump afirmó en una entrevista que su homólogo de China, Xi Jinping, le ofreció ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz y le aseguró que Beijing no enviará material militar a Irán en el conflicto que mantiene con Estados Unidos.

"Dijo que no va a entregar equipo militar (...) lo dijo con mucha firmeza", declaró el mandatario estadounidense a Fox News, después de su cumbre con Xi en Beijing.

"Le gustaría ver el estrecho de Ormuz abierto, y dijo: 'Si puedo ayudar en lo que sea, me gustaría hacerlo'", añadió Trump.

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