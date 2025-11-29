Más Información

Extienden a todo el país la búsqueda de José Manuel Jiménez Miranda, jefe de escoltas de Carlos Manzo

Extienden a todo el país la búsqueda de José Manuel Jiménez Miranda, jefe de escoltas de Carlos Manzo

Harfuch se reúne con representantes del autotransporte; reforzarán operativos en carreteras

Harfuch se reúne con representantes del autotransporte; reforzarán operativos en carreteras

"Somos gobiernos que damos al pueblo": Sheinbaum; destaca inflación controlada y aumento al salario mínimo

"Somos gobiernos que damos al pueblo": Sheinbaum; destaca inflación controlada y aumento al salario mínimo

Trump advirtió a Maduro que EU consideraría el uso de la fuerza si no dejaba el poder voluntariamente: Wall Street Journal

Trump advirtió a Maduro que EU consideraría el uso de la fuerza si no dejaba el poder voluntariamente: Wall Street Journal

América vs Rayados: Horario y canales para ver EN VIVO la Liguilla de la Liga MX, HOY, sábado 29 de noviembre

América vs Rayados: Horario y canales para ver EN VIVO la Liguilla de la Liga MX, HOY, sábado 29 de noviembre

Llegan los primeros cambios en FGR con Ernestina Godoy; Héctor Elizalde va a AIC y César Oliveros a FEMDO

Llegan los primeros cambios en FGR con Ernestina Godoy; Héctor Elizalde va a AIC y César Oliveros a FEMDO

A unos días de la llegada de a la Fiscalía General de la República (FGR), la (Concamin) afirmó que el país requiere instituciones sólidas y que tengan coordinación a fin de avanzar en el combate de los delitos que flagelan al país.

Consideró que “es esencial contar con una Fiscalía que avance con determinación en el combate a los delitos que afectan la : el robo al transporte de carga, la extorsión, el contrabando y otras prácticas que dañan a millones de familias y empresas”.

Tras “reconocer” y “valorar” la trayectoria pública y profesional de la ahora encargada de despacho de la FGR, Ernestina Godoy, el organismo afirmó que “desde la industria consideramos fundamental que la conducción de la FGR cuente con estabilidad, claridad jurídica y continuidad operativa”.

Lee también

Dijo que “un proceso ordenado hacia la definición de la titularidad contribuirá a garantizar certeza y confianza para la ciudadanía y el sector productivo”.

Explicó que la continuidad institucional es un elemento clave para atender estos desafíos que afectan a México.

Añadió que tienen total “disposición a colaborar y aportar en todo aquello que contribuya a fortalecer la labor de la Fiscalía”.

Tras una salida llena de interrogantes de de la FGR, la Concamin dijo que tienen confianza en que el proceso para definir a la o el titular avance con responsabilidad y visión de Estado, garantizará que la institución cuente con el liderazgo necesario para cumplir su función constitucional.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]