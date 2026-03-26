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Para la industria nacional es necesario contar con una estrategia que combata las de que son víctimas, dijo la (Concamin).

Explicó que es importante “implementar una estrategia integral para combatir la extorsión, centrada en la prevención, la atención a las causas y el fortalecimiento institucional”.

Dijo que con acciones contra dichos delitos se contribuirá a reducir riesgos para la operación de las empresas, además de que habrá un impacto social en las comunidades donde se desarrollo la actividad industrial.

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En un comunicado añadió que la Concamin reconoce que el reto de la seguridad pública es tarea de todos. Consideró relevante que se hayan alcanzado acuerdos entre el y la autoridad para tener una coordinación permanente en torno a dicho tema.

Además de que se tienen acuerdos para “la implementación de mecanismos de mediación para la solución de conflictos, en favor de la justicia, la certeza jurídica, la inversión y el bienestar social”.

Dijo que valoran la “apertura, diálogo y coordinación” entre representantes de la Fiscalía General de la República, el gobierno de México y la iniciativa privada, ya que ello ayudará a “fortalecer la seguridad, la certeza jurídica y el desarrollo económico del país”.

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Aseguró que es importante construir una agenda integral que articule seguridad, justicia, educación y crecimiento productivo como bases del bienestar nacional.

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gs/rmlgv

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