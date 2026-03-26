Monterrey, NL.— Ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien hizo un llamado al sector privado para impulsar el crecimiento económico del país, la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra) advirtió sobre un incremento de 54% en los casos de extorsión que enfrentan las empresas, particularmente el transporte de mercancías.

Durante la 82 Asamblea Anual del organismo empresarial en Monterrey, Nuevo León, su presidente, Jorge Humberto Santos Reyna, expuso frente a la Mandataria y al gobernador Samuel García Sepúlveda que este delito se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la actividad productiva en la entidad.

De acuerdo con cifras presentadas por Caintra, 54% de las empresas afiliadas han sido víctimas de extorsión en operaciones relacionadas con el traslado de carga, mientras que en nueve de cada 10 casos se señalan la participación de autoridades municipales, situación que genera costos adicionales, retrasos logísticos y deterioro en la confianza empresarial.

El dirigente reconoció avances en materia de seguridad derivados de la coordinación institucional, aunque subrayó que persisten retos urgentes.

“Es importante reconocer la labor que ha realizado el gobierno del estado en coordinación con las distintas instancias de gobierno para conocer la seguridad. La colaboración entre los tres niveles (…) ha sido clave para avanzar en esta agenda prioritaria para la entidad”, expresó.

Añadió que el trabajo conjunto entre corporaciones locales, fiscalías, Poder Judicial, Guardia Nacional y Fuerzas Armadas ha permitido mejorar indicadores de confianza ciudadana, particularmente hacia Fuerza Civil. Sin embargo, enfatizó que la extorsión continúa siendo una preocupación para el sector productivo.

“La seguridad y el Estado de derecho son la base de todo desarrollo, (…) aun así, persisten desafíos que requieren atención prioritaria. Uno de ellos es la extorsión a nivel estatal y municipal (…) 54% de ellas [empresas] reportan que fueron víctimas de extorsión al transportar mercancías, donde nueve de cada 10 casos involucraron a autoridades municipales”, señaló.

Santos Reyna afirmó que las empresas mantienen disposición para colaborar con los gobiernos en soluciones técnicas y coordinadas que fortalezcan el entorno económico y permitan consolidar la inversión productiva en Nuevo León.

Al tomar la palabra, y sin referirse al tema de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su llamado a la colaboración entre autoridades y empresarios, destacando que las diferencias son naturales dentro de un sistema democrático, pero que deben prevalecer los acuerdos en beneficio del país.

“Lo he dicho en muchas ocasiones (…) habrá cosas en las que no estamos de acuerdo y no pasa nada porque somos un país democrático. Pero lo importante es en lo que estamos de acuerdo (…) y hay que caminar hacia adelante y por el bien de México”.

Durante su visita a Monterrey, la Presidenta aseguró que existe certidumbre respecto al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al señalar que ya se instaló una mesa formal de trabajo para revisar la relación comercial regional.

“Tiene sus altibajos (…) pero hay algo muy importante, que ya hay una mesa de trabajo formal para la revisión del tratado y eso nos da mucha certidumbre. Sabemos lo que han significado aranceles en autos, acero y aluminio (…) pero no perdemos la esperanza de que todo esto pueda ser renegociable”, expresó.

Sheinbaum Pardo anunció un Plan Ambiental para Nuevo León y recursos para impulsar un nuevo proyecto hídrico en la entidad. Informó que en dos semanas sostendrá reuniones con especialistas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM para concluir el inventario de emisiones contaminantes.

La Mandataria confirmó la entrega de mil 500 millones de pesos para acelerar la construcción de las líneas 4 y 6 del Metro rumbo al Mundial, además de avances en la digitalización de la economía para reducir el uso de efectivo en casetas y gasolinerías.

Sheinbaum Pardo adelantó que envió al Congreso una iniciativa para modificar el artículo 141 del Código Fiscal, con el objetivo de que las empresas no tengan que garantizar con efectivo los juicios fiscales, medida que, dijo, busca facilitar la operación empresarial y fortalecer la actividad económica nacional.

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