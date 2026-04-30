Cuernavaca, Mor.- Este jueves se reanudaron las actividades académicas en modalidad virtual en la sede central de la Universidad Autónoma del Estado de Morenos (UAEM), tras 57 días en paro de labores por estudiantes que protestaron por los feminicidios de dos de sus compañeras.

La UAEM informó que además del campus central en el poblado de Chamilpa, también los campus Oriente y Sur-Poniente están de regreso lo que refleja la totalidad de la matrícula en clases, en algunos campus de forma presencial.

Tras 57 días en paro de labores, Universidad de Morelos retoma clases; garantizan no sancionar a estudiantes. Foto: Especial.

Subrayó que junto con los estudiantes agrupados en la llamada Resistencia Estudiantil mantienen activa la mesa de diálogo en la definición de lineamientos institucionales y estrategias de recuperación académica.

En materia de garantías, la UAEM reiteró que no se aplicarán sanciones académicas ni administrativas derivadas de la participación en el paro, y aseguró la continuidad y resolución de los trámites estudiantiles en curso, incluyendo aquellos ante Consejos Técnicos, la Procuraduría de los Derechos Académicos y la Unidad de Género, los cuales serán atendidos sin afectaciones en sus tiempos de resolución.

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Respecto a la recuperación académica, se acordó que las evaluaciones serán reprogramadas bajo criterios de equidad, garantizando tiempos suficientes de preparación y evitando cualquier tipo de sobrecarga académica.

Estos procesos quedarán definidos en un cronograma integral en construcción y como parte de las acciones de protección a la comunidad estudiantil, se desarrollará un mecanismo institucional para la identificación de posibles represalias, con el fin de prevenir, visibilizar y atender cualquier conducta que afecte la trayectoria académica de los estudiantes.

Tras 57 días en paro de labores, Universidad de Morelos retoma clases; garantizan no sancionar a estudiantes. Foto: Especial.

Finalmente, cada unidad académica establecerá acuerdos de recuperación con calendario y responsables de seguimiento, los cuales podrán ser consultados y monitoreados por el estudiantado, fortaleciendo la transparencia y la participación en este proceso.

Los acuerdos se sustentan en el reconocimiento de que el diálogo y el debate de las ideas son derechos que la UAEM protege, y que constituyen la base para la construcción de soluciones y el fortalecimiento de la vida institucional, informaron las autoridades universitarias.

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