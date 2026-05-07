Pachuca, Hidalgo.- Este jueves entró en vigor el aumento al pasaje del transporte público en Hidalgo, con un ajuste del 20 por ciento, después de que el pasado miércoles se publicó en el Periódico Oficial del Estado. Con ello, los usuarios tendrán que pagar dos pesos más en el servicio que califican deficiente.

La titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Lyzbeth Robles, indicó que dicho incremento se determinó luego de un análisis de la petición presentada por los permisionarios, quienes inclusive pedían un aumento de hasta 60 por ciento, tras cuatro años sin ajustes a esta tarifa.

Incremento del 20% al transporte y compromiso de un mejor servicio

Agregó que la determinación del gobierno fue autorizar nada más un incremento del 20 por ciento, acompañado del compromiso de mejorar el servicio de transporte, tanto en calidad como en seguridad.

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Se explicó que el incremento aplica en la modalidad de tarifa plana, en otras palabras, aquella que se cobra sin importar la distancia recorrida y que opera en municipios como Mineral de la Reforma, Pachuca y Tulancingo, entre otros. En cuanto a la tarifa escalonada, que se cobra de acuerdo con la distancia recorrida, los usuarios podrán consultarla en los tableros informativos del sistema de transporte convencional.

Aumento responde a peticiones de transportistas

El dirigente de Morena, Marco Antonio Rico Mercado, se pronunció a favor al considerar que no se trata de un aumento oneroso y que responde principalmente a las peticiones de los transportistas.

Afirmó que, después de su ajuste, existe el compromiso del gobierno de revisar que los concesionarios brinden un servicio adecuado y que los conductores cumplan con la normatividad, debido a que, si bien existen unidades en mal estado y operadores que requieren mayor capacitación, no se debe satanizar a todo el sector. Pero sostuvo que la Secretaría de Movilidad debe mantenerse vigilante.

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Señaló que los transportistas deben asumir el compromiso de ofrecer un servicio digno y seguro para los usuarios, y aseguró que la problemática que enfrenta el transporte público ha sido heredada.

Además, culpó a las administraciones anteriores del deterioro no sólo del transporte, sino también de problemas de infraestructura acumulados durante décadas. Indicó que, en los tres años del gobierno de Julio Menchaca, se ha comenzado a atender diferentes rezagos.

Finalmente, sostuvo que la transformación se hace de manera gradual, sin embargo existe el compromiso de la actual administración de atender todos los temas pendientes.

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