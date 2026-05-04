Pachuca, Hidalgo. - Con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta a las llamadas de la población y combatir con mayor eficiencia y eficacia a la delincuencia, el gobernador Julio Menchaca Salazar entregó 232 nuevas patrullas y equipo táctica a los cuerpos de seguridad del estado, en los que se invirtieron 336 millones de pesos.

Esta entrega propiciará abatir la inseguridad y elevar la seguridad de las personas y sus bienes.

"Este es un esfuerzo de planeación estratégica económica, de mejor utilización de los recursos públicos enfocados precisamente a que pueda tener un mantenimiento continuo para que no se detenga ningún vehículo, para que estén actualizados también en el armamento y una preparación constante que requiere, sin duda, mucha entrega”, aseveró el mandatario hidalguense.

Además, en la ceremonia de entrega Menchaca Salazar reconoció el intenso trabajo que desarrollan las y los policías, a quienes el estado tiene la obligación de otorgar todos los elementos necesarios.

Cuerpos de seguridad de Hidalgo reciben 232 nuevas patrullas y equipo táctica; invierten 336 mdp. Foto: Especial.

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Por ello recibieron equipo táctico y 232 patrullas totalmente equipadas, de las cuales 32 serán entregadas a policías municipales y el resto será operado por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH).

En su momento, Salvador Cruz Neri, secretario de Seguridad Pública del estado, dijo que, derivado de esta estrategia, se ha logrado la certificación del 98.7 por ciento de la Policía Estatal.

Asimismo, se han puesto a disposición del Ministerio Público a 5 mil 465 personas, se han recuperado más de 5 mil 600 vehículos robados, se han asegurado 6 millones 548 mil 300 litros de hidrocarburo junto a 347 personas relacionadas con este delito, y se han incautado un millón 154 mil 946 dosis de distintas drogas.

“Sin duda, este equipo policial reforzará la estrategia de seguridad en el estado. Nuestro compromiso con usted y con el pueblo de Hidalgo es no dar marcha atrás contra la delincuencia, continuamos trabajando con valor y entrega por la paz y la seguridad de Hidalgo”, reiteró Cruz Neri.

Cuerpos de seguridad de Hidalgo reciben 232 nuevas patrullas y equipo táctica; invierten 336 mdp. Foto: Especial.

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A su vez, Edgar Orlando Ángeles Pérez, titular de la Oficialía Mayor, explicó que las 200 unidades operadas por la SSPH serán arrendadas, por un monto de 299 millones de pesos, que incluye los costos de mantenimiento preventivo y correctivo, refacciones, hojalatería, llantas, placas, tenencia y verificaciones, lo que representa un ahorro de recursos públicos que se pueden destinar a otros sectores.

“Si el gobierno hubiera decidido una adquisición de estas 200 unidades, el costo habría sido cercano a los 490 millones de pesos; es decir, 190 millones de pesos adicionales; y no sólo eso, el estado tendría que haber hecho el pago en una sola exhibición y esto pudo haber afectado la capacidad financiera o la atención de otras necesidades urgentes o prioritarias para las y los hidalguenses”, agregó.

Y Gustavo Uriel Martínez Morales, elemento de la SSPH, agradeció y reconoció al gobernador Julio Menchaca Salazar, por el interés mostrado en los cuerpos de seguridad y sus familias, al impulsar la dignificación de su labor, lo cual también fortalece la estrategia de seguridad en Hidalgo.

dmrr