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Jesús Niño Jalomo y Luis Ángel Villalon Espinosa fueron condenados a ocho años de cárcel, tras ser detenidos en Sonora debido a posesión ilícita de 112 mil litros de , informó la (FGR).

A ambos hombres se les declaró culpables del delito de posesión ilícita de petrolífero, por lo que quedaron presos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) en Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con la FGR, en septiembre de 2024, guardias nacionales detuvieron a Niño Jalomo y Villalon Espinosa sobre la carretera internacional número 15, tramo Hermosillo-Nogales, cuando conducían cada uno un tractocamión con remolque, los cuales contenían un total aproximado de 112 mil litros de diésel sin acreditar su legal procedencia.

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Ante ello, se les impuso una condena de ocho años de prisión, una multa por 868 mil 560 pesos, además de la suspensión de sus derechos civiles, políticos, amonestación y el decomiso de los dos vehículos y tanques que habían sido puestos a disposición, señaló la Fiscalía General de la República.

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dft/bmc

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