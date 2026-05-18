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Oler bien no es solo un capricho estético, también es una forma de autocuidado y una manera de proyectar seguridad y personalidad. Más allá de complementar la vestimenta diaria, usar perfumes y lociones puede influir en la percepción de atractivo y dejar una impresión memorable en quienes te rodean.
Una buena fragancia incluso puede conectar con emociones, estados de ánimo y recuerdos personales. Por ello, elegir el perfume ideal puede ser más complicado de lo que parece. Para quienes desean iniciarse en el mundo de las fragancias, Descubre y Compra comparte una lista de los perfumes y lociones más vendidos en Amazon durante mayo de 2026.
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¿Cómo elegir un perfume o una loción?
Elegir una fragancia puede resultar complejo debido a la enorme variedad de perfumes y lociones disponibles, cada uno con distintas intensidades, notas y perfiles olfativos.
Existen fragancias frescas y cristalinas, así como opciones sensuales, amaderadas, orientales o florales. La Academia del Perfume señala que una de las formas más sencillas de comenzar la búsqueda de una fragancia adecuada es conocer la familia olfativa a la que pertenece cada producto.
Sin embargo, la institución también destaca que cada perfume es único y puede transmitir emociones distintas dependiendo de las experiencias y recuerdos asociados con ciertos ingredientes o aromas. Por ello, encontrar la fragancia ideal suele requerir probar distintas opciones hasta descubrir la más adecuada para cada persona.
Comenzar con productos en tendencia, como los más vendidos en Amazon, puede ser una buena forma de explorar el mundo de las fragancias, además de contar con reseñas y opiniones de usuarios que ya las han probado.
Nautica Voyage Eau de Toilette
Una fragancia para hombres, las notas de salida de este producto son hojas verdes y manzana; mientras que las notas de corazón son flor de loto y mimosa y las notas de fondo son almizcle, cedro, musgo de roble y ámbar.
Hawas by Rasasi Agua de Perfume
Una fragancia masculina con notas de salida de manzana, bergamota, limón y canela, acompañado de olores a ciruela, flor de azahar del naranjo y cardamomo.
9pm Afnan Agua de Perfume
Para hombres, esta fragancia presenta notas de salida son manzana, canela, lavanda silvestre y bergamota, por su parte las notas medias son flor de azahar del naranjo y lirio de los valles y finalmente, la vainilla, haba tonka, ámbar y pachulí corresponden a sus notas de fondo.
Odyssey Mandarin Sky Limited Edition
Fragancia para hombres, esta loción combina notas a mandarina, naranja, azafrán y salvia, con olores característicos del caramelo, el haba tonka y el cempasúchil.
Guess (New) Spray
Una fragancia para mujeres cuenta con notas de salida de manzana verde, fresa, bergamota y naranja tangerina, complementarias con magnolia, peonía, fresia, lirio de los valles, bayas rojas, jazmín, durazno y ylang-ylang.
9am Dive Afnan Agua de Perfume
Fragancia unisex, destaca por sus notas a limón, menta, grosellas negras y pimienta rosa y notas corazón como lo son manzana, cedro e incienso. Las notas de fondo de 9am Dive se destacan por olores a jengibre, sándalo, pachulí y jazmín.
Guess Guess Seductive
Pensado para mujeres, esta fragancia de la familia olfativa floral y frutal contiene notas de pera, bergamota, grosellas negras, jazmín, flor del naranjo africano, raíz de lirio, vainilla, madera de cachemira e incienso de olíbano.
Lattafa Khamrah Agua de Perfume
Una fragancia unisex, sus notas de salida corresponden a canela, nuez moscada y bergamota, mientras que sus notas medias son dátiles, praliné, nardos y mahonia; y las de salida destacan olores a vainilla, haba tonka, benjuí, mirra, madera de ámbar y madera de akigala.
Afnan Rue Broca Touche
Fragancia unisex con notas de salida con olores a menta, cítricos, flor del tilo y grosellas negras; notas medias flor de azahar del naranjo, especias y almizcle; y las notas de fondo son vainilla, canela y maderas preciosas.
Otras fragancias populares en Amazon durante el 2026
- Armaf Odyssey EDP Spray Men | Compra aquí
- Armaf Odyssey Mega Eau de Parfum | Compra aquí
- Guess Women's 1981 | Compra aquí
- Dumont Nitro Red Eau De Perfum | Compra aquí
- Stallion 53 by Emper for Unisex | Compra aquí
- Lattafa Yara for Women Eau de Parfum | Compra aquí
- Tommy Hilfiger Tommy Eau de Toilette Hombre | Compra aquí
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