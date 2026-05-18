Oler bien no es solo un capricho estético, también es una forma de autocuidado y una manera de proyectar seguridad y personalidad. Más allá de complementar la vestimenta diaria, usar perfumes y lociones puede influir en la percepción de atractivo y dejar una impresión memorable en quienes te rodean.

Una buena fragancia incluso puede conectar con emociones, estados de ánimo y recuerdos personales. Por ello, elegir el perfume ideal puede ser más complicado de lo que parece. Para quienes desean iniciarse en el mundo de las fragancias, Descubre y Compra comparte una lista de los perfumes y lociones más vendidos en Amazon durante mayo de 2026.

Lista de las fragancias más populares en Amazon 2026. Foto: Magnific

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¿Cómo elegir un perfume o una loción?

Elegir una fragancia puede resultar complejo debido a la enorme variedad de perfumes y lociones disponibles, cada uno con distintas intensidades, notas y perfiles olfativos.

Existen fragancias frescas y cristalinas, así como opciones sensuales, amaderadas, orientales o florales. La Academia del Perfume señala que una de las formas más sencillas de comenzar la búsqueda de una fragancia adecuada es conocer la familia olfativa a la que pertenece cada producto.

Sin embargo, la institución también destaca que cada perfume es único y puede transmitir emociones distintas dependiendo de las experiencias y recuerdos asociados con ciertos ingredientes o aromas. Por ello, encontrar la fragancia ideal suele requerir probar distintas opciones hasta descubrir la más adecuada para cada persona.

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Comenzar con productos en tendencia, como los más vendidos en Amazon, puede ser una buena forma de explorar el mundo de las fragancias, además de contar con reseñas y opiniones de usuarios que ya las han probado.

Nautica Voyage Eau de Toilette

Una fragancia para hombres, las notas de salida de este producto son hojas verdes y manzana; mientras que las notas de corazón son flor de loto y mimosa y las notas de fondo son almizcle, cedro, musgo de roble y ámbar.

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Hawas by Rasasi Agua de Perfume

Una fragancia masculina con notas de salida de manzana, bergamota, limón y canela, acompañado de olores a ciruela, flor de azahar del naranjo y cardamomo.

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9pm Afnan Agua de Perfume

Para hombres, esta fragancia presenta notas de salida son manzana, canela, lavanda silvestre y bergamota, por su parte las notas medias son flor de azahar del naranjo y lirio de los valles y finalmente, la vainilla, haba tonka, ámbar y pachulí corresponden a sus notas de fondo.

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Odyssey Mandarin Sky Limited Edition

Fragancia para hombres, esta loción combina notas a mandarina, naranja, azafrán y salvia, con olores característicos del caramelo, el haba tonka y el cempasúchil.

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Fragancias disponibles en Amazon. Foto: Magnific

Guess (New) Spray

Una fragancia para mujeres cuenta con notas de salida de manzana verde, fresa, bergamota y naranja tangerina, complementarias con magnolia, peonía, fresia, lirio de los valles, bayas rojas, jazmín, durazno y ylang-ylang.

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9am Dive Afnan Agua de Perfume

Fragancia unisex, destaca por sus notas a limón, menta, grosellas negras y pimienta rosa y notas corazón como lo son manzana, cedro e incienso. Las notas de fondo de 9am Dive se destacan por olores a jengibre, sándalo, pachulí y jazmín.

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Guess Guess Seductive

Pensado para mujeres, esta fragancia de la familia olfativa floral y frutal contiene notas de pera, bergamota, grosellas negras, jazmín, flor del naranjo africano, raíz de lirio, vainilla, madera de cachemira e incienso de olíbano.

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Lattafa Khamrah Agua de Perfume

Una fragancia unisex, sus notas de salida corresponden a canela, nuez moscada y bergamota, mientras que sus notas medias son dátiles, praliné, nardos y mahonia; y las de salida destacan olores a vainilla, haba tonka, benjuí, mirra, madera de ámbar y madera de akigala.

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Afnan Rue Broca Touche

Fragancia unisex con notas de salida con olores a menta, cítricos, flor del tilo y grosellas negras; notas medias flor de azahar del naranjo, especias y almizcle; y las notas de fondo son vainilla, canela y maderas preciosas.

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