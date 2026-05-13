La fiebre por el Mundial 2026 ya comenzó y miles de aficionados buscan completar su álbum Panini lo más rápido posible.

Entre sobres, cajas y ediciones especiales, existe un producto que se ha convertido en uno de los favoritos de los coleccionistas: el blister o ecoblister.

Este paquete no solo ofrece una mayor cantidad de estampas, sino también la posibilidad de conseguir cartas especiales y avanzar más rápido en la colección.

Así puedes llenar más rápido tu álbum Panini del Mundial 2026

Deja que el blister de 10 sobres te llegue desde la comodidad de tu hogar, pues se encuentra disponible en el Amazon México con un costo de 250 pesos.

Cada uno de los 10 sobres incluidos trae 7 estampas surtidas, diseñadas para avanzar rápidamente en la colección oficial de 980 estampas, incluyendo oportunidades de conseguir Panini Extra Stickers.