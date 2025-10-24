La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó este viernes el avance de las obras del Tren de Pasajeros México–Pachuca, en el tramo Santa Inés, municipio de Nextlalpan, Estado de México, donde informó que el proyecto registra un 9.3% de avance físico.

“Podemos anunciar que llevamos 9.3 por ciento de avance en el tramo AIFA–Pachuca; se trabaja independientemente de la atención de la emergencia en otras zonas, cumpliendo con los compromisos que nos hemos planteado”, señaló la mandataria.

Durante el recorrido, Sheinbaum estuvo acompañada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), quienes verificaron el progreso de los trabajos en la zona norte del Valle de México.

Lee también Avanza proyecto de trenes para pasajeros; contemplan adecuaciones en Buenavista para ruta AIFA-Pachuca

Sheinbaum supervisa avance del Tren México–Pachuca en Edomex (24/10/2025). Foto: Presidencia

Tren México–Pachuca beneficia a más de 15 mil familias

El Tren México–Pachuca conectará la Zona Metropolitana de Pachuca con el Valle de México, beneficiando a más de 15 mil familias que estudian o trabajan entre la capital hidalguense, el Estado de México y la Ciudad de México. Se estima que atenderá diariamente a más de 107 mil pasajeros, con una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora, mediante tracción eléctrica no contaminante.

Entre los tiempos estimados de recorrido hacia Buenavista se prevén: Pachuca en 1 hora 15 minutos, Jagüey de Téllez en 1 hora y Tizayuca en 50 minutos.

Sheinbaum agradeció el respaldo de la SICT y reafirmó que el Gobierno de México continuará impulsando proyectos de infraestructura que fortalezcan la movilidad y la integración metropolitana.

Lee también “La idea es que El Insurgente esté en diciembre”

“Este avance es muy significativo. Seguiremos trabajando diariamente hasta concluir esta obra”, afirmó la presidenta.

El miércoles, la secretaria de Sedetu, Edna Vega, informó sobre la liberación de derecho de vía para trenes de pasajeros, el cual tiene 66% de avance y dio las gracias a la población por su ayuda en esta acción.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr