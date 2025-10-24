La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que “la idea” es que el Tren El Insurgente México-Toluca se inaugure en diciembre próximo, pero aceptó que aún “hay muchos detalles” en la obra.

Durante su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que aunque la obra civil ya está terminada, siguen las pruebas para saber si puede arrancar operaciones en su tramo completo.

“El domingo vamos, en efecto, al recorrido ya de Santa Fe a Observatorio del Tren El Insurgente. La idea es que se inaugure en diciembre; sin embargo, nos van a dar toda la información de las pruebas que se tienen que hacer.

“Ya la obra civil ya está terminada y están en obra de algunos finales de la obra electromecánica, y luego hay muchos detalles en los trenes que tienen que ver con señalización, con la puesta en marcha de los sistemas de control, entonces esa parte que tiene que garantizar la seguridad del uso del tren están todavía en la realización de pruebas”, explicó la mandataria.

Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informó recientemente que sería a finales de año y principios de 2026 la apertura total del Tren Interurbano México-Toluca.

El funcionario explicó que esto se debe a que se encuentran en trabajos de pruebas y la instalación de diversas señalizaciones en el último tramo de Santa Fe a Observatorio.

“Estamos ahorita en la instalación de los sistemas de señalización y control, y en los procesos de prueba. Entonces, muy pronto estarán viéndolo correr nuevamente en sus procesos de prueba. Y si todo sale conforme a las pruebas, será a finales de año, a principios del próximo año que se estará abriendo la operación como siempre lo deseamos desde la Ciudad de México”, dijo Esteva.

“Primero están todas los procesos de seguridad, todos los protocolos de prueba que seguimos, y una vez que concluimos, es que se abre la operación”, agregó.