Ciudad Juárez.— “Siento que mi papá ahí anda, que me está pidiendo ayuda, que lo encuentre”, expresa Manuela Soto Luna, quien asegura que su padre Rosendo Soto Reyes forma parte de los 386 cuerpos que en junio de 2025 fueron encontrados en el Crematorio Plenitud de Ciudad Juárez, Chihuahua.

A casi nueve meses del hallazgo de los cuerpos sin cremar en el inmueble ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa, las familias de decenas de personas que fueron enviadas a incinerar a ese lugar viven una serie de problemas de la salud mental, que van desde ansiedad, depresión, ira y en algunos casos ha habido hasta intentos de suicidio.

Los afectados cuentan a EL UNIVERSAL que la agonía de saber si los restos de su padre, hermana, hijo, abuelos, tíos o pareja sentimental eran parte de los cuerpos apilados en las habitaciones del crematorio, los mantiene en alerta, en incertidumbre y en constante enojo con las autoridades estatales, que no agilizan la identificación de quienes ahí fueron encontrados para así terminar con su agonía.

Manuela Soto es una de las afectadas, pues dice que tras darse a conocer el caso del crematorio, ella comenzó a buscar información sobre su padre, quien murió el 9 de marzo de 2021.

Al buscar datos, encontró que a su padre lo cremaron en el Plenitud, por lo cual decidió abrir la urna de las cenizas y asegura encontrar cemento en lugar de restos humanos.

“Me dio ansiedad, presión alta. Me ha dado de todo, he tenido problemas en mi casa con mi esposo, me dice que no ande aquí [manifestándose]. En el trabajo cada rato falto porque tenemos que movernos. Me ha afectado emocionalmente, moralmente y hasta económicamente”, dice Manuela Soto a este diario.

A raíz de ello, Manuela Soto ha buscado por sus propios medios ayuda médica para atenderse la ansiedad y un tratamiento para poder dormir.

“Toda la noche me ando levantando y siento que mi papá ahí anda, que me está pidiendo ayuda, que lo encuentre, lo sueño. Me han dañado muy fuerte”.

Ella forma parte del colectivo Memoria, Dignidad y Justicia, en el cual por medio de manifestaciones han exigido al gobierno estatal las identificaciones de los restos que permanecen en el Servicio Médico Forense (Semefo), y ahora también luchan por la justicia para que se sancione al juez que liberó a inicios de febrero al dueño del crematorio, identificado como José Luis A. C.

“Ahora queremos saber por qué el juez Eduardo Rivas le dio un amparo al señor este, que para mí no tiene nombre. Ahora queremos saber ¿qué van a hacer? No es justo porque, aunque ya no estuvieran vivos, eran personas, era mi papá”, externa Manuela.

La liberación del dueño del crematorio se añade a la ansiedad que ella siente, pues a nueve meses, afirma que la Fiscalía General del Estado (FGE) no le ha dado ningún indicio o información que ayude a saber si realmente su padre está entre los restos que faltan por identificar.

“La funeraria Latinoamericana me dio un papel donde dice que a mi papá lo mandaron al Crematorio Plenitud. Entonces, las cenizas que yo tengo, no las había yo visto y es puro cemento, arena. No son cenizas humanas”, relata Manuela con la voz entrecortada.

En una situación similar vive Yolanda Portela, quien desea saber si el cuerpo de su hermana Juanita Portela está dentro de los restos del crematorio.

Ella menciona que, desde que se supo lo del crematorio, la vida les cambió, y ahora a diario se siente con frustración, dolida y desilusionada. “Mi hermana la hacíamos muerta, pero la hacíamos cremada, ¿cómo creen que nos sentimos después de esto?”.

La hermana de Yolanda falleció en junio de 2021 y fue cremada en una de las funerarias involucradas en el crematorio; por ello, la familia se acercó a la FGE para cotejar si Juanita está entre los 386 cuerpos, y así poder descansar, tanto ellos como su familiar fallecido.

En otros casos los afectados cuentan estar enojados, sentir ira, coraje, así como ansiedad y depresión.

Esos sentimientos se agudizaron aún más con la liberación del dueño del crematorio, que, según se dio a conocer, fue posible debido a una serie de inconsistencias que habría tenido la FGE en la carpeta de investigación.

A inicios de febrero, el dueño del crematorio fue liberado por un juez, presuntamente debido a una serie de inconsistencias en la investigación. Foto: Paola Gamboa / EL UNIVERSAL

Deudos enfrentan duelo solos

Al darse a conocer el caso del Crematorio Plenitud, algunas organizaciones civiles atendieron de manera gratuita la salud mental de quienes se vieron afectados por esa situación.

Silvia Aguirre, directora de la organización civil Centro Familiar para la Integración y Crecimiento (CEFIC), cuenta que las personas afectadas por el caso enfrentaban duelos graves, ya que en muchos casos apenas superaban el duelo inicial de la muerte de su ser querido.

Enojo, frustración, intento de suicidio son sólo algunos de los problemas que enfrentaron en la salud mental, quienes decidieron acudir al CEFIC a recibir la ayuda.

“Nosotros tejimos una red de apoyo, tuvimos un acercamiento con ellos [afectados del crematorio] y nos dimos cuenta del dolor que traían y de la situación que vivían. Iban con sus urnas, con las cenizas que eran muchas veces arena de gato. Nos dimos a la tarea de formar una red de apoyo con la Secretaría de Salud, con el área de salud mental, con DIF y aquí con CEFIC”, detalla la especialista.

En un inicio se registraron 32 personas que querían atención sicológica, pero al final sólo 11 llegaron a la organización.

“Esas personas que vinieron, aunque sea el mismo tipo de pérdida, el proceso de duelo tiene que ver con la relación que tenían con la persona que falleció. Por ejemplo, en el caso de dos hijos o dos hijas o hijo e hija. Si uno era muy apegado a la mamá, voy a poner el ejemplo una mamá, entonces ese va a tener más dolor que el otro. Tiene que ver con la persona que murió y con la historia de pérdidas de la persona que está viviendo el duelo”, asegura.

Silvia Aguirre detalla que, de las personas que fueron a recibir atención médica, algunas acudieron una sola vez, otras cuatro veces o más tiempo e incluso hubo personas que intentaron quitarse la vida dentro del proceso.

“Esto es hasta dónde llega tu propia historia de pérdidas, tu relación con la persona que falleció y pues todo esto se complica, si no tienes el cuerpo de tu ser querido, se llama duelo con ausencia de cadáver y pues es complicado el duelo de resolver”.

Las personas que llegaron a atender padecían o sentían en su mayoría frustración o coraje por el abuso e injusticia.

“En el proceso terapéutico tuvieron que trabajar ellos sus sentimientos y emociones, algunos resolvieron en poco tiempo y otras tardaron más”, menciona la directora de CEFIC.

Para la especialista, el duelo de los afectados del crematorio podría sanar cuando los cuerpos sean entregados y también cuando las autoridades les garanticen justicia.

“Para que ellos puedan resolver su duelo debe haber justicia. Entonces, el gobierno debe hacerse responsable de ofrecer la justicia a las víctimas, porque hay varios delitos que seguir. Fueron engañados, hay fraude, por ejemplo, porque pagaron por la cremación. Fueron engañados y aparte, encontrarte arena de gato o arena del desierto u otra cosa cuando tú crees que son los restos de tu ser querido.

“Cuando yo estuve platicando con ellos había mucha frustración. Era más que nada coraje, impotencia, desesperación. Aunque en una misma familia algunos ya decían ‘ya paremos, ya no queremos más ver esto’, y otros miembros de la familia sí querían que se hiciera justicia y querían insistir para ser escuchados”, explica.

A la fecha la atención sicológica y de forma gratuita se sigue brindando por parte de la organización y continuará hasta que los afectados decidan seguir acudiendo.

Avanzan en identificación

Hasta el 15 de febrero de 2026, la fiscalía de Chihuahua había logrado identificar 191 cuerpos, de los cuales ya se han entregado 185, y se han practicado 152 peritajes de ADN que se recibirán en los próximos días.

En cuanto la atención sicológica, se informó que se brindó la opción de recibirla a las familias a las que les habían entregado los restos.

Yolanda Portela busca saber si el cuerpo de su hermana fue cremado. Foto: Paola Gamboa / EL UNIVERSAL