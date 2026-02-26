Chihuahua busca posicionarse como una de los principales destinos turísticos médicos del país y el Clúster Médico de Chihuahua, a un año de haber iniciado formalmente ya se encuentra en una etapa de consolidación y desarrollo estratégico.

El Clúster Médico de Chihuahua es una alianza estratégica que integra hospitales, médicos especialistas, aseguradoras y prestadores de servicios turísticos, con el propósito de fortalecer el turismo de salud y brindar atención médica de alta calidad, competitiva y segura tanto a pacientes nacionales como extranjeros.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Alejandro Lazzarotto Rodríguez, presidente del Clúster y a su vez presidente de Canaco en el estado, señaló que las prioridades incluyen “tener una infraestructura médica y turística para que se vea la calidad de la ciudad y se note la capacidad de los hospitales”.

Actualmente el clúster integra alrededor de mil 200 profesionales de la salud e instituciones médicas en la capital del estado que buscan incrementar el flujo de atenciones médicas y recepciones en el estado.

Foto: cortesía Ah Chihuahua

“Ya tenemos flujos relativamente continuos de visitantes a los principales hospitales de la ciudad y estamos en el proceso de darle mayor potencial al clúster”, explicó.

El proyecto busca aprovechar el crecimiento del turismo médico, cuya derrama en México ronda los 10 mil millones de dólares aproximadamente, de acuerdo con información proporcionada por páginas médicas como Sköldmed.

En su primera etapa, según lo comentó Lazzarotto, Chihuahua proyecta generar una derrama aproximada de 80 millones de pesos.

Foto: Alejandro Lazzarotto Rodríguez, Presidente de la CANACO SERVYTUR Chihuahua

“Esperamos en esta primera etapa generar alrededor de 80 millones de pesos y captar más o menos el 5% del un millón 200 visitantes que se tienen al año en la ciudad”, indicó.

La meta a mediano plazo es clara: “Lo que buscamos es llegar por lo menos al quinto lugar de los diez mayores captadores de turismo médico”.

El Clúster está apostando principalmente por áreas especializadas como odontología, cirugía plástica, cardiología y procedimientos especializados, además de tratamientos cosméticos.

El objetivo, según el presidente, es ofrecer no solo atención médica de calidad, sino una experiencia integral que incluya servicios turísticos y comerciales.

“Queremos que cuando la gente venga a atenderse tenga la oportunidad de visitar los diferentes lugares y vivir una experiencia completa en la ciudad”, señaló.

Infraestructura en expansión

Chihuahua ya se distingue por ser una ciudad con una amplia gama de hospitales privados certificados y en expansión, como el Hospital Ángeles, que recientemente inauguró una nueva torre; el Hospital Christus Muguerza, en constante crecimiento; y Star Médica, con certificaciones internacionales.

Foto: cortesía Ah Chihuahua

Además, se construye el Hospital Alta Sierra y la Clínica Independencia, un complejo de 15 pisos. Paralelamente, avanzan gestiones para nuevos hospitales del IMSS e ISSSTE.

“Eso es lo que permite a la población usuaria del sistema público de salud poder atenderse en los hospitales que les correspondan, pero para la gente que busca especialidades de hospitales, pues también tenemos hospitales de primera”. explicó.

Certificación y calidad

Al cuestionar sobre las certificaciones por las que se regulan al sector médico detrás del Clúster, Alejandro mencionó que se trabaja bajo estándares internacionales como ISO 9001 y acreditaciones nacionales e internacionales, como la Canadian Health Care Council, que acredita los hospitales y clínicas que cumplen con estándares de calidad y seguridad.

Asimismo, mencionó que se desarrolla un proceso de certificación interna para integrar a más médicos al clúster.

“Las certificaciones dan seguridad a las personas que vienen a tratarse la seguridad de qué están poniendo sus requerimiento en hospitales de primera categoría”, subrayó.

Foto: Alejandro Lazzarotto Rodríguez, Presidente de la CANACO SERVYTUR Chihuahua

Hub médico binacional

La apuesta es consolidar a Chihuahua como un hub médico binacional, aprovechando su cercanía con estados de EU como Texas, Arizona y Colorado.

“Estamos seguros de que con la calidad en el servicio y la infraestructura que tenemos, vamos a ser muy pronto el hub médico del norte de México”, concluyó.

Foto: cortesía Ah Chihuahua

Con la integración del sector empresarial, hospitalario y turístico, Chihuahua busca diversificar su economía y posicionarse como un referente nacional en turismo médico, además de ofrecer calidad en su servicio médico y especializarse en los requerimientos de quien necesite atención hospitalaria