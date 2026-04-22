Toronto.— En momentos en que las negociaciones entre Canadá y Estados Unidos sobre el T-MEC están empantanadas, el primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció ayer la creación de un Comité Asesor de Relaciones Económicas con EU, que incluye a líderes políticos, económicos y laborales del país.

El comité está formado por 24 personas y se reunirá por primera vez el 27 de abril, señaló la Oficina del Primer Ministro en un comunicado. El grupo “servirá como un foro de conocimiento especializado y estrategia sobre todos los aspectos de la relación económica entre Canadá y EU”.

Carney declaró que “este comité asesor asegura que el gobierno está obteniendo el mejor asesoramiento y las perspectivas más amplias para impulsar los intereses económicos de Canadá”. El objetivo, añadió, “es una fuerte asociación económica con EU que cree mayor certidumbre, seguridad y prosperidad para todos”.

La administración del presidente Donald Trump ha impuesto una serie de aranceles a productos como el acero, el aluminio, la energía y el sector del automóvil canadiense, que se suman a los constantes ataques del estadounidense a Carney. Mientras las negociaciones del T-MEC con México avanzan, las que tienen que ver con Canadá están atoradas desde octubre de 2025.

Alrededor de 75% de las exportaciones canadienses tienen como destino Estados Unidos, una dependencia que Carney calificó el domingo como “una debilidad” de Canadá y que está intentando reducir con una política centrada en la ampliación del comercio con otros países.

En tanto, Trump advirtió a las empresas contra buscar reembolsos, luego de que la Corte Suprema declarara ilegales y anulara en febrero los aranceles recíprocos que impuso.

Gigantes como Amazon y Appple no han presentado aún sus solicitudes. “Si no lo hacen, es porque me conocen muy bien (....) Si lo hacen [pedir los reembolsos], los recordaré”, indicó Trump en entrevista con CNBC. El lunes, el Servicio de Aduanas puso en marcha el proceso de devolución de unos 166 mil millones de dólares. En su primera etapa, tiene previsto atender a 63% de empresas elegibles.

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