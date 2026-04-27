La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confía que la entrada de agentes de la CIA en Chihuahua sea aclarada y que la buena relación con Estados Unidos y con el embajador Ronald Douglas Johnson se mantenga en términos de colaboración y sin subordinación.

“No somos menos que Estados Unidos. Ellos no son más, o sea, no es un país que nos tenga que decir cómo nos comportamos. Nosotros con la frente en alto, en una relación de igual a igual. México es un gran país, respetado en el mundo entero, pero además esa es nuestra responsabilidad: darle a México la dignidad”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este lunes 27 de abril, la mandataria señaló que no tiene deseo de entablar un conflicto con Estados Unidos, sin embargo, pidió claridad y hacer público por qué entraron agentes de la CIA sin autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

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“La relación con Estados Unidos es de iguales, nunca bajando la cabeza. Somos un país que con todo el mundo es de igual a igual. Nada de que somos menos, ¿no? Esta idea que se promovió durante tantos años del mexicano abajo del nopal y que de este lado eran mexicanos flojos… Los trabajadores mexicanos son los mejores trabajadores del mundo. Sostienen la economía de aquí y sostienen la economía de allá”, afirmó.

La Jefa del Ejecutivo espera que el caso de agentes estadounidenses en el país no se repita y sea una excepción, algo que ha expresado el canciller Roberto Velasco con el embajador Johnson a través de una nota diplomática. Señaló que se buscará que se cumplan las leyes mexicanas, especialmente la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“¿Para qué vulnerar esa coordinación si estamos dando resultados? Y no es que nosotros le demos resultados a ellos, es que en conjunto en la relación bilateral estamos dando resultados en ambos países. Recientemente ha habido dos casos de detención de armas de Estados Unidos hacia México”, resaltó la mandataria.

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En Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo pidió que no se vuelva a repetir una situación como esta y se garantice una relación de respeto mutuo entre ambos países

- "Presidenta, ¿su relación con el embajador Johnson se mantendrá igual o habrá un distanciamiento?”, se le preguntó.

- "No, esperemos que este asunto se aclare y que sigamos colaborando y coordinándonos. Nosotros no tenemos deseo de entablar un conflicto con los Estados Unidos. Pero sí, tenemos que ser muy claros y hacer público todo esto que se presentó”, contestó la presidenta.

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La Mandataria indicó que en gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI), mantenían una relación de subordinación, algo que, dijo, cambió con la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Tras hacer un repaso por el camino de México para recuperar su independencia, expresó que espera que no se lastime la confianza entre las naciones.

Por otro lado, precisó que el cumplimiento de las leyes también debe darse por parte de autoridades mexicanas, por lo que aseguró que no se trata de un llamado en especial a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos Galván, sino a todos los funcionarios.

“No es un asunto de una persona, es un asunto de la defensa del Estado de Derecho y la soberanía. No se puede hablar del Estado de Derecho para unas cosas y para otras no. Y que esta situación que se presentó en particular con el gobierno de Estados Unidos sea algo de excepción y que se cumpla realmente con la Constitución y las leyes y la coordinación que tenemos que está dando resultados en el marco del respeto a nuestra soberanía”, dijo.

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