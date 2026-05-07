El intercambio internacional de bienes y servicios no solamente enfrenta los aranceles, hay otras barreras que lo frenan como son las medidas no arancelarias, es decir, regulaciones técnicas, estándares obligatorios y requisitos administrativos, dijo la ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés).

En el Informe actualizado “Comercio Global: Barreras invisibles los costos de las medidas no arancelarias”, el organismo dijo que los aranceles aumentaron en el 2025 en un promedio de 10% en los países desarrollados, 16% para economías en desarrollo y 18% para los países menos adelantados.

Pero las medidas arancelarias también lo hicieron, de acuerdo con los cálculos de la UNCTAD las barreras no arancelarias que no se notifican tienen costos adicionales que pueden equivaler a un arancel de hasta 28%, lo que afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que con frecuencia quedan excluidas del comercio internacional

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Según el documento, los aranceles, a pesar de que crecieron, tienen menor impacto económico que el que generan las medidas no arancelarias.

Expuso que las medidas no arancelarias como normas sanitarias, técnicas y procedimientos burocráticos, entre otros, representan mayores costos de exportación que los aranceles para el 88% de los países, porque cumplirlas implica invertir en certificaciones, pruebas y cumplimientos regulatorios.

Para los países en desarrollo cumplir con esas barreras no arancelarias significa enfrentar una “doble carga”, porque además de sufrir incrementos arancelarios, deben cumplir con regulaciones cada vez más complejas para acceder a los mercados internacionales.

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Los aranceles para exportaciones provenientes de regiones como el sur de Asia y América Latina prácticamente se duplicaron, aunque la situación es aún más difícil para los países menos adelantados, porque estas economías pierden alrededor del 10% de sus exportaciones hacia los mercados del G20 porque no pueden cumplir con los requisitos técnicos y regulatorios impuestos por las medidas no arancelarias.

Por ello, afirmó la UNCTAD que las pequeñas empresas exportadoras son las más afectadas debido a sus limitadas capacidades técnicas y financieras. Muchas veces deben enviar sus productos al extranjero para realizar pruebas o certificaciones porque no cuentan con laboratorios o infraestructura local suficiente.

Aseguró que hay una falta de transparencia de los países en torno a sus barreras o medidas no arancelarias porque no saben las empresas qué regulaciones les aplican.

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Si hubiera transparencia en dar a conocer esas medidas se podría reducir aproximadamente 19% de los costos comerciales asociados con las barreras no arancelarias.

Armonizar normas o reconocer estándares internacionales podría reducir entre 15% y 30% los costos asociados a las medidas no arancelarias.

cc