El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, inauguró cinco canchas de futbol rápido, las cuales fueron rehabilitadas en las colonias Pedregal de Santo Domingo y Santa Úrsula.
Indicó que este proyecto forma parte de más de una veintena de canchas que se intervendrán con motivo del Mundial.
El edil dijo que haber intervenido estas canchas ha sido un logro gracias a la suma de esfuerzos entre el Gobierno capitalino, una organización no gubernamental y una empresa dedicada a la fabricación de esmaltes y pinturas, lo que demuestra que cuando se suman iniciativas, se logran buenos resultados.
A 31 días de la Copa del Mundo, “vamos a seguir trabajando y dando resultados, demostrando que unidos se puede ser mejor y más fuertes”, indicó.
