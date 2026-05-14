Más Información

Una serie de "incidentes" y el ocultamiento de un derrame kilométrico; polémicas de la gestión de Víctor Rodríguez de Pemex

Una serie de "incidentes" y el ocultamiento de un derrame kilométrico; polémicas de la gestión de Víctor Rodríguez de Pemex

Pumas no puede ante Pachuca y queda golpeado para la Semifinal de Vuelta

Pumas no puede ante Pachuca y queda golpeado para la Semifinal de Vuelta

Sheinbaum anuncia que Víctor Rodríguez deja la dirección de Pemex; lo reemplaza Juan Carlos Carpio

Sheinbaum anuncia que Víctor Rodríguez deja la dirección de Pemex; lo reemplaza Juan Carlos Carpio

Él es Juan Carlos Carpio, economista cercano a la 4T; reemplaza a Víctor Rodríguez como director de Pemex

Él es Juan Carlos Carpio, economista cercano a la 4T; reemplaza a Víctor Rodríguez como director de Pemex

EU evalúa acusaciones contra el expresidente cubano Raúl Castro; investiga derribo de aeronaves humanitarias en 1996

EU evalúa acusaciones contra el expresidente cubano Raúl Castro; investiga derribo de aeronaves humanitarias en 1996

"El Travieso" Arce se suma a Morena junto a Diana Karina Barreras, conocida como "Dato Protegido"; "juntos vamos a echar el chingazo"

"El Travieso" Arce se suma a Morena junto a Diana Karina Barreras, conocida como "Dato Protegido"; "juntos vamos a echar el chingazo"

El gobierno de Nuevo León dio a conocer el cartel de artistas que participarán en el organizado en el Parque Fundidora con motivo de la Copa del Mundo. El espacio formará parte de las actividades paralelas al torneo.

Las presentaciones musicales estarán distribuidas a lo largo de 21 días.

El anuncio fue realizado este jueves por el gobernador de Nuevo León, , quien previamente adelantó que durante la jornada se revelarían los detalles del evento.

Lee también

La programación forma parte de la campaña promocional “El Mundial más norteño se vive en Fundidora”.

Entre los artistas y agrupaciones confirmados destacan , Imagine Dragons, Enrique Iglesias, Grupo Firme, El Gran Silencio y La Sonora Dinamita.

Cartel oficial de artistas invitados para el FIFA Fan Fest del Mundial en Parque Fundidora, Nuevo León. Foto: Especial.
Cartel oficial de artistas invitados para el FIFA Fan Fest del Mundial en Parque Fundidora, Nuevo León. Foto: Especial.

El calendario de conciertos contempla presentaciones entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Lee también

El programa incluye también a Genitallica, Toy Selectah, Los Cadetes de Linares, CLSSX, 3Ball Monterrey, Jumbo, El Malilla, Los Payasónicos y MC Davo, entre otros.

De acuerdo con la información difundida por autoridades estatales, las actividades se realizarán como parte de los eventos vinculados al Mundial que tendrá como sede a Monterrey durante la competencia internacional.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]