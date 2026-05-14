El gobierno de Nuevo León dio a conocer el cartel de artistas que participarán en el FIFA Fan Fest organizado en el Parque Fundidora con motivo de la Copa del Mundo. El espacio formará parte de las actividades paralelas al torneo.

Las presentaciones musicales estarán distribuidas a lo largo de 21 días.

El anuncio fue realizado este jueves por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien previamente adelantó que durante la jornada se revelarían los detalles del evento.

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La programación forma parte de la campaña promocional “El Mundial más norteño se vive en Fundidora”.

Entre los artistas y agrupaciones confirmados destacan Chayanne, Imagine Dragons, Enrique Iglesias, Grupo Firme, El Gran Silencio y La Sonora Dinamita.

Cartel oficial de artistas invitados para el FIFA Fan Fest del Mundial en Parque Fundidora, Nuevo León. Foto: Especial.

El calendario de conciertos contempla presentaciones entre el 11 de junio y el 19 de julio.

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El programa incluye también a Genitallica, Toy Selectah, Los Cadetes de Linares, CLSSX, 3Ball Monterrey, Jumbo, El Malilla, Los Payasónicos y MC Davo, entre otros.

De acuerdo con la información difundida por autoridades estatales, las actividades se realizarán como parte de los eventos vinculados al Mundial que tendrá como sede a Monterrey durante la competencia internacional.

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