A un mes de la inauguración del Mundial 2026, trabajadores alistan el mobiliario del que será el FIFA Fan Fest que instalará el Gobierno de la Ciudad de México en la plancha del Zócalo, del 11 de junio al 19 de julio próximo.

Frente a uno de los edificios del Gobierno capitalino, justo en la salida de la estación del Metro Zócalo, se aprecia la instalación de una base metálica, aún en construcción.

Trabajadores comentaron que será parte de las actividades por el Mundial, pues se prevé la colocación de pantallas. En la zona hay varias estructuras metálicas que formarán parte de los espacios donde los capitalinos podrán disfrutar de los partidos de forma gratuita.

Se prevé que el festival que estará en la Plaza de la Constitución reciba hasta 55 mil personas al día; además de transmitir los partidos del Mundial, habrá venta de alimentos y bebidas para los asistentes, así como actividades culturales y recreativas para la población.

La semana pasada, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió un acuerdo por el que se dieron a conocer los lineamientos que se deberán seguir durante el desarrollo del FIFA Fan Fest del Zócalo capitalino, así como en los demás festivales futboleros que se realizarán en las 16 alcaldías.

Entre las medidas, es que en el Zócalo, es que las rutas de acceso y egreso deberán estar libres de obstáculos físicos o puestos fijos o semifijos por lo menos hasta la primera calle transversal.

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.