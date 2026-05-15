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El ofreció una y reconoció el acto de responsabilidad internacional debido a la desaparición de Gregorio Alfonso Alvarado López, maestro, defensor de derechos humanos y activista indígena mixteco desaparecido en Guerrero en 1996.

Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), reconoció la "lucha incansable" y presencia de los familiares de Alvarado López.

"En cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno de México refrenda su compromiso con la verdad, la justicia, la reparación integral y la memoria, colocando al centro a las víctimas y sus familias", dijo Medina Padilla.

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También reconoció el acompañamiento de Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, así como del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional durante este proceso.

Jennifer Feller, directora para Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), destacó el acto e indicó que México reafirma su compromiso con los derechos humanos y la cooperación internacional.

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dft/bmc

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