Reynosa, Tamaulipas. - En un evento donde intentaban promover la lectura y la cultura, mujeres pertenecientes al Sindicato Industrial Autónomo de Maquiladoras (SIAMARM) en Reynosa, lanzaron huevos al exdiputado local y ex oficial de la Secretaría de Educación Pública en el país, Héctor Garza González, sin que tuvieran claro, el motivo de la agresión.

Garza González, reconocido como el fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en Tamaulipas, asistió a la presentación de Paco Ignacio Taibo II, historiador y director del Fondo de Cultura Económica, que se celebró en el Museo del Ferrocarril en esta frontera.

A su llegada, Garza González quien ahora funge como asesor en la administración del alcalde Carlos Peña Ortiz, se encontró con un grupo de mujeres que le pedían retirarse del lugar y lo llamaban "misógino" (sic).

Mujeres del Sindicato Industrial de Maquiladoras lanzan huevos a exdiputado en Reynosa; lo acusan de misoginia. Foto: Especial.

Lee también Alcalde de Ciudad Juárez pedirá licencia a su cargo; competirá como Coordinador de Defensa de la 4T en Chihuahua

Una de las mujeres quien dijo pertenecer al sindicato, encaró a Garza González pues dijo, habla mal de los trabajadores y las mujeres.

"Es un misógino (sic), no lo queremos aquí. Se cree fundador, pero nunca lo ha sido. Queremos respeto para los trabajadores y las mujeres" dijo la mujer quien negó a identificarse.

[Publicidad]

Tras acorralar a Garza González en uno de los accesos a las oficinas del Museo del Ferrocarril, el contingente comenzó a lanzar huevos que dieron a las puertas de cristal del inmueble.

Lee también Fuertes lluvias inundan Veracruz-Boca del Río; activan planes de emergencia

Mujeres del Sindicato Industrial de Maquiladoras lanzan huevos a exdiputado en Reynosa; lo acusan de misoginia. Foto: Especial.

Al observar que el funcionario se resguardaba al interior de las oficinas, las mujeres fueron invitadas a salir pues en ese momento, hizo su arribo el alcalde a quien lanzaron porras y ovacionar previo al evento.

[Publicidad]

Lo extraño de este incidente, fue porque los asistentes llevaban huevos entre sus pertenencias y si más que una queja por misoginia se trataba de un acto preparado con tintes políticos.

Como parte de estos disturbios, la Guardia Estatal logró detener a uno de los manifestantes que lanzó huevos contra el funcionario y las instalaciones del Museo del Ferrocarril.

dmrr/cr