Oaxaca. - Una mujer de aproximadamente 35 de edad, fue hallada sin vida y con signos de violencia extrema, durante la madrugada de este miércoles, detrás de las instalaciones de la Guardia Nacional en la colonia Vixhana, en Santo Domingo Tehuantepec; Con este feminicidio van 34 muertes violentas de mujeres en Oaxaca, en lo que va de 2026.

Durante la madrugada de este miércoles 10 de junio fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer sobre la calle Héroes de Nacozari, en la colonia Vixhana, justo detrás de las instalaciones de la Guardia Nacional, en Santo Domingo Tehuantepec.

De acuerdo con los primeros reportes de elementos de seguridad, la víctima de feminicidio presentaba diversas lesiones en el cuerpo provocadas por un arma blanca.

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Las autoridades estiman que la mujer tendría entre 35 y 40 años de edad. Hasta la tarde de este miércoles, la mujer permanece en calidad de desconocida. Además, tampoco se sabe con exactitud qué ocurrió y quién o quiénes son los responsables del feminicidio.

Por los hechos, la Fiscalía de Oaxaca desplegó en la zona un equipo multidisciplinario adscrito a la Comandancia Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género y a la Vicefiscalía Regional del Istmo.

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Con este feminicidio, van 34 muertes violentas de mujeres en Oaxaca, a partir del 01 de enero al 10 de junio del 2026. Con nueve asesinatos en lo que va del año, la región del Istmo de Tehuantepec concentra la mayoría de los feminicidios, enseguida la región Costa con siete víctimas.

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Apenas el pasado 28 de mayo, Janet de 23 años de edad fue localizada sin vida en el municipio de Juchitán de Zaragoza, su cuerpo presentaba heridas severas en el cuello y la espalda provocadas por un arma blanca.

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Tres días antes, el 20 de mayo, otra mujer fue localizada sin vida junto con dos hombres con signos de tortura, sin que, hasta el momento, las autoridades de justicia hayan informado sobre los responsables de estos crímenes.

Estos hechos violentos se dan pese a la implementación de los Centros Libres en diversos municipios del estado de Oaxaca. Este miércoles, la instancia Municipal de las Mujeres de Santo Domingo Tehuantepec informó que se realizaron brigadas informativas de los servicios del Centro Libre, sin posicionarse de los hechos ocurridos en los últimos días.

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