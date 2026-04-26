La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que la planta de producción de moscas estériles del gusano barrenador del ganado (GBG) en Metapa, Chiapas, lleva un avance general del 75% y continúan los trabajos de adecuación para que inicie operaciones a finales de junio.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), explicó que en los próximos días concluirá la recepción e instalación de los equipos industriales principales para generar condiciones artificiales controladas para la cría de la cepa de mosca de GBG que será dispersada en territorio nacional.

Desde noviembre de 2024, se han registrado 21 mil 131 casos de GBG a nivel nacional, de los cuales, afirmó la secretaría, 19 mil 821 han sido resueltos (93.8%) y mil 310 permanecen activos (6.2%), bajo supervisión, control y seguimiento del SENASICA.

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A través de un comunicado, puntualizó que el complejo de la planta tiene una extensión de más de 3 mil metros cuadrados (m2), de los cuales, 2 mil m2 corresponden al área de biocontención, es decir, la zona de alto nivel de bioseguridad donde se producirán las moscas fértiles para su posterior irradiación para esterilizarlas.

“Es importante mencionar que con esta biofábrica se reforzarán las capacidades del Senasica para controlar y erradicar a la plaga, reforzar la continuidad productiva de la ganadería mexicana, reducir riesgos y cumplir con los protocolos y estándares internacionales para la exportación de ganado”, detalló.

A la par de la readecuación de la planta de cría y esterilización de moscas de GBG, los especialistas del Senasica trabajan en Chiapas en la producción de una cepa de mosca adaptada a las condiciones climáticas del territorio mexicano las cuales, al aparearse con hembras silvestres, interrumpan el ciclo reproductivo.

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“Los avances son fruto del esfuerzo conjunto y la coordinación entre AGRICULTURA, el Senasica y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, a través del Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales”, reportó.

Además, en coordinación con los Comités Estatales de Fomento y Protección Pecuaria y los gobiernos de los estados de: Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, se lleva a cabo un operativo en el que participan 350 técnicos.

Las acciones del operativo incluyen eventos de capacitación y difusión dirigidas a las y los productores y al público en general; atención de reportes de sospechas de gusaneras; diagnóstico y tratamiento del ganado afectado y de animales que conviven con ellos; así como barridos sanitarios en un radio de 20 y 40 kilómetros alrededor de casos sospechosos o confirmados.

Adicionalmente, en coordinación con el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales (APHIS, por sus siglas en inglés), se dispersa mosca estéril en: Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí y en una franja de 88 kilómetros en el estado de Texas, Estados Unidos.

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