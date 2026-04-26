La Fiscalía General de la Republica (FGR) informó que se encargó del proceso de recibir en el país a José Luis "N", quién fue deportado de Estados Unidos por su probable participación en delitos de trata de personas y explotación sexual agravada.

La deportación fue coordinada con la oficina de enlace de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Informaron que derivado al trabajo cooperativo internacional, fue como se logró la deportación controlada del sujeto en el Puente Internacional Lincoln-Juárez, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

FGR recibe a hombre deportado de EU (26/04/2026). Foto: FGR

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De acuerdo a las investigaciones de las autoridades, José Luis "N", desde el 2017 hasta el 2024, sometió a una víctima a explotación sexual en Guerrero, Morelos, Nuevo León, Jalisco, Baja California, Oaxaca y Houston, Texas.

Las indagatorias también apuntan a que el detenido la golpeaba y amenazaba con quitarle a sus hijos.

Según la fiscalía, los hechos fueron investigados exhaustivamente y una vez que se contó con diversos elementos, se solicitó la orden de aprehensión en su contra y como resultado de la colaboración entre ambos países, se logró su deportación.

En la audiencia inicial, personal ministerial de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) aportó los datos de prueba necesarios para obtener la vinculación a proceso referida, prisión preventiva oficiosa y el juez fijó dos meses para la investigación complementaria.

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