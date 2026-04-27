La Procuraduría de Justicia de Hidalgo confirmó que la agrupación Fandango Musical, cuyos integrantes fueron retenidos el fin de semana en la localidad de Aquetzpalco, municipio de Huautla, Hidalgo, por un supuesto incumplimiento de contrato por lo que les exigían el pago de 250 mil pesos, ya iniciaron su denuncia ante el Ministerio Público, luego de que les fueran retenidos sus instrumentos y un vehículo.

El grupo Fandango Musical denunció inicialmente a través de redes sociales que habían sido retenidos ilegalmente por pobladores de la localidad, luego de que no pudieran llegar a un evento para el que habían sido contratados, debido a que durante su trayecto se encontraron con un accidente automovilístico en la carretera México–Tuxpan.

Los integrantes de la agrupación indicaron que habían sido contratados para presentarse el 25 de abril a partir de las 22:00 horas, con el fin de amenizar una fiesta patronal durante cinco horas, por un costo de 85 mil pesos.

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Sin embargo, debido a esta situación no pudieron presentarse a la hora convenida; no obstante, ofrecieron sus servicios sin costo adicional, más allá del anticipo que ya habían recibido. Pero la tardanza generó el enojo de los organizadores y de pobladores, quienes los retuvieron contra su voluntad y les exigieron el pago de 250 mil pesos por presuntas pérdidas, bajo el argumento que los asistentes se habían retirado.

Además, acusaron que no se les permitió acceso a alimentos ni comunicación con sus familiares. Fue después de varias horas que una persona les proporcionó comida, así como un cargador para poder realizar su denuncia a través de redes sociales y avisar a sus familias que se encontraban bien.

De igual manera, solicitaron el apoyo de la ciudadanía para reunir la cantidad que les exigían y poder ser liberados. Tras estos hechos, la Procuraduría de Justicia confirmó que los integrantes de la agrupación iniciaron su denuncia, ya que los vecinos retuvieron como garantía la camioneta en la que se trasladaban, así como sus instrumentos.

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