La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la disminución en la matrícula de nivel preescolar en el país responde principalmente a la baja en el número de niñas y niños en edad de cursarlo, derivado de la reducción en la tasa de natalidad en los últimos años.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la Mandataria federal explicó que cada vez nacen menos menores en México, lo que impacta directamente en la demanda educativa.

“Cuando llegas a la edad de cuatro años, comparado con años previos, ya no hay la misma demanda de preescolar porque hay menos niñas y niños que nacieron”, señaló.

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Si bien no descartó que en algunos casos pueda influir la decisión de las familias de no inscribir a sus hijos a esa edad, subrayó que el principal factor detrás de esta tendencia es demográfico y no necesariamente un incremento en la deserción escolar.

Sheinbaum Pardo indicó que, pese a esta situación, el gobierno federal mantiene estrategias para combatir el abandono escolar en niveles donde es más frecuente, como secundaria y educación media superior. Destacó que programas como la beca Benito Juárez, impulsada en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, han contribuido a reducir la deserción en preparatoria.

Asimismo, resaltó la estrategia “Te extrañamos en el salón”, mediante la cual escuelas, docentes y directivos dan seguimiento a estudiantes que han dejado sus estudios, incluso mediante visitas a sus domicilios, con el objetivo de reincorporarlos al sistema educativo.

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En cuanto al nivel preescolar, recordó que este es opcional y que actualmente existe capacidad suficiente para atender la demanda.

No obstante, adelantó que se evaluarán nuevas acciones para incentivar la asistencia, al tiempo que hizo un llamado a madres y padres de familia a llevar a sus hijos a la escuela desde temprana edad.

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