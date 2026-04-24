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La presidenta de México, , afirmó que la disminución en la matrícula de nivel preescolar en el país responde principalmente a la baja en el número de niñas y niños en edad de cursarlo, derivado de la reducción en la tasa de natalidad en los últimos años.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la Mandataria federal explicó que , lo que impacta directamente en la demanda educativa.

“Cuando llegas a la edad de cuatro años, comparado con años previos, ya no hay la misma demanda de preescolar porque hay menos niñas y niños que nacieron”, señaló.

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Si bien no descartó que en algunos casos pueda influir la decisión de las familias de no inscribir a sus hijos a esa edad, subrayó que el principal factor detrás de esta tendencia es demográfico y no necesariamente un incremento en la deserción escolar.

Sheinbaum Pardo indicó que, pese a esta situación, el gobierno federal mantiene estrategias para en niveles donde es más frecuente, como secundaria y educación media superior. Destacó que programas como la beca Benito Juárez, impulsada en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, han contribuido a reducir la deserción en preparatoria.

Asimismo, resaltó la estrategia “Te extrañamos en el salón”, mediante la cual escuelas, docentes y directivos dan seguimiento a estudiantes que han dejado sus estudios, incluso mediante visitas a sus domicilios, con el objetivo de reincorporarlos al sistema educativo.

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En cuanto al nivel preescolar, recordó que este es opcional y que actualmente existe capacidad suficiente para atender la demanda.

No obstante, adelantó que se evaluarán nuevas acciones para incentivar la asistencia, al tiempo que hizo un llamado a madres y padres de familia a llevar a sus hijos a la escuela desde temprana edad.

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