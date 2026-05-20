El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) entregaron viviendas en el estado de Guanajuato, donde se aumentó la meta de 21 mil a 75 mil 997 viviendas para construir este sexenio.

Durante un enlace virtual en la conferencia matutina de este miércoles 20 de mayo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México (Sedatu) informó que en la entidad ya se iniciaron 25 proyectos con 15 mil 742 viviendas en proceso, lo que representa un avance de 20.7%.

Con el programa Viviendas para el Bienestar en Guanajuato, se contempla una inversión de 45 mil 598 millones de pesos, con 22 mil empleos directos para beneficiar a 76 mil familias. Mientras que en materia de entrega de escrituras ya alcanzó mil 204 viviendas.

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“Desde Guanajuato siempre vamos a hacer equipo contigo cuando se trate de ayudar a nuestra gente y hoy me siento bien contenta porque está con nosotros Icela y su familia, sus niños y ahorita platicábamos qué no haría una mamá por sus hijos. Estas viviendas se suman también al incentivo, al apoyo que nosotros tenemos en el gobierno de la gente para este subsidio a la vivienda”, expresó la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Por su parte, Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, expresó que ya hay 81 conjuntos habitacionales en todo el país, con más de 19 mil viviendas entregadas. Durante este mes, expresó, se abrirán cinco fraccionamientos en distintos estados de México.

Las autoridades entregaron esta mañana 111 viviendas en el fraccionamiento Real de San José II, ubicado en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato, especialmente a Rosa Icela, una madre y cuidadora de cuatro niños, quien expresó: “Yo no me la creía, aún cuando me dijeron que sí fui aceptada, es algo sumamente increíble, invitarlos que se sumen más, es algo muy fácil y de verdad que es 100% real, yo ya lo sé, yo ya tengo aquí mi llave, estoy muy emocionada y claro que se pudo”.

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