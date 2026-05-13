El precio de la vivienda en México registró un incremento anual de 4% durante abril de 2026, con un valor promedio nacional de 31 mil 781 pesos por metro cuadrado. En comparación mensual, el avance fue de 0.5%, de acuerdo con el Indicador Banorte de Precios de la Vivienda (INBAPREVI).

El reporte señala que la Ciudad de México se mantuvo como la entidad con el precio promedio más elevado del país, al alcanzar 58 mil 400 pesos por metro cuadrado. En contraste, Tamaulipas continuó como el mercado con los precios más bajos, con un promedio de 18 mil 828 pesos por metro cuadrado.

Banorte indicó que el comportamiento del mercado inmobiliario refleja una tendencia general de alza impulsada por la dinámica de los ingresos de los trabajadores mexicanos. El análisis contempla información de 15 entidades federativas y utiliza datos obtenidos mediante técnicas de web scraping en plataformas inmobiliarias.

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En términos mensuales, Baja California reportó el mayor crecimiento en precios de vivienda, con un aumento de 1.2% respecto a marzo. Por el contrario, Yucatán registró la caída más pronunciada, con una disminución mensual de 0.6 por ciento.

Estados con la vivienda más cara en México

Dentro del ranking nacional, después de la Ciudad de México se ubicaron Nuevo León, con un precio promedio de 55 mil 820 pesos por metro cuadrado, y Jalisco, con 47 mil 335 pesos. Sinaloa y Baja California también se colocaron entre las entidades con valores más altos, con 42 mil 771 y 40 mil 47 pesos por metro cuadrado, respectivamente.

En la capital del país, el crecimiento anual del precio de la vivienda fue de 3%, por debajo del promedio nacional. Sin embargo, el mercado capitalino continúa encabezando el listado de precios más altos. Durante abril, el avance mensual fue de 0.6%. Además, el 74.5% de la oferta inmobiliaria correspondió a departamentos y el restante 25.5% a casas.

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El documento también muestra diferencias importantes en el comportamiento regional. Hidalgo reportó uno de los mayores incrementos anuales, con una variación de 9.4%, mientras que Tamaulipas registró un aumento de 9.5%. Guanajuato mostró un crecimiento de 7.1% y Nuevo León de 6.8 por ciento.

Vivienda nueva concentra la oferta y casas representan 54% del mercado

En contraste, entidades como Estado de México, San Luis Potosí y Sinaloa presentaron aumentos anuales inferiores al promedio nacional, con variaciones de 2%, 2.7% y 1.9%, respectivamente.

A nivel nacional, la vivienda nueva concentró 49% de la oferta disponible, seguida por propiedades con antigüedad de uno a cinco años, con 13.7%. Las casas representaron 54% del mercado, mientras que los departamentos alcanzaron una participación de 46%.

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En estados como Yucatán, Querétaro y San Luis Potosí predominó la vivienda nueva dentro de la oferta inmobiliaria, con participaciones superiores a 58%. En Yucatán, incluso, las viviendas nuevas representaron 67.8% del mercado analizado.

Banorte destacó que a partir de noviembre de 2025 amplió las fuentes de información utilizadas para la elaboración del índice, con el objetivo de fortalecer la precisión estadística del indicador sin afectar la continuidad de las series históricas. El análisis también incorpora información a nivel colonia en Ciudad de México y zonas metropolitanas como Monterrey, Guadalajara y Mérida.

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