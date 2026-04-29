Profesionales inmobiliarios de la Ciudad de México señalaron que existen focos rojos en la iniciativa constitucional de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para poner tope al aumento en las rentas, y que, al parecer, esta reforma busca únicamente beneficiar a los inquilinos morosos que son 5% que no pagan sus alquileres puntuales.

Recordaron que el tope al aumento en las rentas ya se aplica en el Código Civil capitalino, y ya fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que ya no era necesario incluirlo en la Constitución local. Precisaron que la institución pública que se plantea para la promoción y defensa de los derechos en materia de arrendamiento podría duplicar funciones con la Procuraduría Social.

El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) de la Ciudad de México, Felipe Cuevas, indicó que esta propuesta no es buena, ni mala, y que si bien busca que haya vivienda asequible, el problema principal, y foco rojo, es la falta de espacios para construir.

“Entonces, no podemos nosotros decir que con una iniciativa de esta forma ya todo mundo va a poder tener una vivienda asequible. Creo que primero tendríamos que tener más viviendas y después de tener más viviendas, entonces sí podemos ir controlando un poco más los precios, porque puede tener allí problemas en el sentido de la libre oferta. No es ni buena ni mala, es una iniciativa que se tiene que analizar, tenemos que darle más sentido e irle buscando mejores puntos”, dijo.

Laura Zazueta, directora del Instituto de Administradores de Inmuebles, coincidió en que el principal foco rojo en esta iniciativa es que se plantea la construcción de cierta cantidad de viviendas, “pero no sé en dónde, no hay terrenos, ni lugares que atraigan a los inversionistas.

“Si esto buscaba un equilibrio entre inquilino y dueño, me parece que no va a poder cumplir la política que viene siendo parte del Gobierno, tiene que ser como una política integral. El Gobierno no va a poder solo sin los empresarios y los empresarios no van a invertir si no ven un retorno financiero”, argumentó.

Alejandro Kuri, expresidente de la AMPI, mencionó que la solución nunca ha sido el control de precios; además, subrayó que esta propuesta es reiterativa, pues el Código Civil local ya marca que las rentas no podrán subir más allá de la inflación, “y eso ya lo hacemos”.

“Eso de crear un nuevo organismo para proteger a los inquilinos es demagogia, porque existen tribunales, existen un Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde siempre hemos litigado esto, no es necesario constituir un nuevo organismo que haga las mismas funciones que hace un Tribunal Superior de Justicia, o sea, realmente es ocioso, pero es populista y gana votos”, indicó.

Roberto Barrios, quien también fue presidente de la asociación, remarcó que es repetitivo poner en la Constitución de la Ciudad que la renta no podrá subir más allá de la inflación, pues la Corte ya se pronunció a favor y ya no hay defensa en contra. Dijo que las viviendas no se pueden construir por decreto.

“Es un tema de tiempo, o sea, no te da tiempo en un sexenio de construir. Ahí les pongo una frase que yo aprendí de la manera dura: ‘el concreto no fragua por decreto’. Claro que puedes decir ‘yo quiero mañana hacer 100 mil viviendas’, pero pues el concreto en la construcción lleva un proceso…

“Yo creo que se está agravando con esto el problema de la vivienda por falta de información al no dar seguridad al inversionista”, puntualizó Barrios.

Los expresidentes de la asociación calificaron al 95% de los inquilinos como buenos porque pagan puntual su renta; mientras que 5% son considerados “malos”, pues lo hacen irregularmente.

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