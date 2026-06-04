[Publicidad]
Doce personas, señaladas como relacionadas con una célula delictiva dedicada al homicidio, el robo, así como a la venta y distribución de narcóticos, fueron detenidas por la Policía capitalina en posesión de armas y droga, en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) comunicó que oficiales en campo realizaban patrullajes de vigilancia cuando observaron a un grupo de personas en el cruce de las calles Camino a las Águilas y Camino a las Palmas, colonia Zona Rústica, quienes manejaban lo que parecían ser bolsas con droga.
Los uniformados se acercaron a los sospechosos y mediante una revisión les hallaron cuatro bolsas con aparente marihuana a granel, dos armas de fuego, tres cartuchos percutidos, siete mochilas de distintos colores y seis carteras, las cuales estaban dentro de dos autos.
Lee también ¿Qué estaciones de la Línea 2 del Metro están cerradas?; estas son las afectaciones y alternativas de transporte
Además, les decomisaron nueve credenciales, seis tarjetas de circulación, cuatro licencias de conducir, 14 tarjetas bancarias, un reloj digital, un picahielos de 15 centímetros de largo, 12 juegos de llaves, dinero en efectivo y 42 cartuchos útiles, informó la SSC.
Por lo anterior, las tres mujeres y los nueve varones fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.
LL
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Activan doble alerta por lluvias y granizo en CDMX; 11 alcaldías estarán en alerta naranja este jueves
Espectáculos
Ximena Sariñana defiende a Julieta Venegas tras críticas por su canción del Mundial 2026
Estados
Detienen a presidente del Colegio de Abogados de Zacatecas; lo acusan de presunto fraude
Cultura
Claudia Curiel anuncia apertura del Museo Textil de los Pueblos Indígenas
Sección
¿Te perdiste la Mañanera? Mundial Social, jitomate, AMLO y protestas en los temas de HOY
Sección
¿Dónde ver México vs Serbia EN VIVO? Horario y transmisión del partido amistoso de la Selección
Sección
Big Mami cumple 20 años en el ring y recuerda el bullying que ha enfrentado
Sección
Emiliano Aguilar no teme al qué dirán, mejor le prende su veladora