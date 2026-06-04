Doce personas, señaladas como relacionadas con una célula delictiva dedicada al homicidio, el robo, así como a la venta y distribución de narcóticos, fueron detenidas por la Policía capitalina en posesión de armas y droga, en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) comunicó que oficiales en campo realizaban patrullajes de vigilancia cuando observaron a un grupo de personas en el cruce de las calles Camino a las Águilas y Camino a las Palmas, colonia Zona Rústica, quienes manejaban lo que parecían ser bolsas con droga.

Los uniformados se acercaron a los sospechosos y mediante una revisión les hallaron cuatro bolsas con aparente marihuana a granel, dos armas de fuego, tres cartuchos percutidos, siete mochilas de distintos colores y seis carteras, las cuales estaban dentro de dos autos.

Lee también ¿Qué estaciones de la Línea 2 del Metro están cerradas?; estas son las afectaciones y alternativas de transporte

Además, les decomisaron nueve credenciales, seis tarjetas de circulación, cuatro licencias de conducir, 14 tarjetas bancarias, un reloj digital, un picahielos de 15 centímetros de largo, 12 juegos de llaves, dinero en efectivo y 42 cartuchos útiles, informó la SSC.

Por lo anterior, las tres mujeres y los nueve varones fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

LL