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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que detuvo a dos sujetos en posesión de cajas con alrededor de 900 cartuchos útiles para armas de fuego largas en la alcaldía Álvaro Obregón.
En un comunicado, la dependencia refirió que los hechos sucedieron en la colonia Estado de Hidalgo, cuando elementos observaron en el cruce de las calles Observatorio y Huichapan a dos hombres que actuaron de manera inusual e intentaron darse a la fuga.
Los uniformados les marcaron el alto y les realizaron una revisión preventiva, tras la cual les aseguraron 18 cajas con 50 cartuchos para arma de fuego largas cada una, así como dos teléfonos celulares.
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La SSC detalló que los policías detuvieron a los sujetos de 40 y 44 años de edad, junto con lo asegurado, para ponerlos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.
De acuerdo con un cruce de información, la Secretaría dijo que el detenido de 44 años de edad registra una presentación ante el Ministerio Público en el año 2022 por el delito de portación de arma de fuego.
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Además, los detenidos posiblemente ofrecen los cartuchos y armas de fuego a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, según labores de investigación de la dependencia.
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