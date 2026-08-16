Chiapas. - El 2 de agosto de este año, Gilberto Escobar Mancilla, recordó que se cumplieron cinco años desde que fue despedido por funcionarios de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), de “manera injusta e ilegal”, pero la institución se ha negado a indemnizarlo a pesar de que un juez ha reconocido que su salida fue “ilegal, arbitraria y contraria a derecho”.

En una carta, Gilberto Escobar Mancilla, que ingresó a la Unach en 1999, después de trabajar por 23 años, tiempo en el que conoció a cinco rectores, fue despedido en el 2021, por lo que llevó su caso a la justicia. “La propia justicia federal confirmó lo que siempre sostuve: El Juez de Distrito negó el amparo solicitado por la Unach y dejó firme la resolución, reconociendo que los actos cometidos en mi contra fueron ilegales”. “Obtuve un laudo completamente favorable”.

Durante este lustro de espera, Escobar Mancilla quedó en la inopia. “Perdí estabilidad económica. Perdí a mi compañero de vida. Perdí mi patrimonio. Mi familia sufrió las consecuencias de una decisión arbitraria e ilegal”, narra en la misiva.

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Hoy la Unach pasa por una crisis por el exceso en el gasto de nómina, donde destina 92% del presupuesto para el pago de salarios para los más de cinco mil trabajadores, de los que dos mil 16 son docentes, 548 de tiempo completo, 98 de medio tiempo y mil 370 están por asignatura, pero hasta el 31 de marzo de este año tenía un pasivo por 744 millones 624.365.17 pesos.

La institución que acoge a 32 mil 676 alumnos, 31 mil 802 de licenciatura y 874 de posgrado, ejerce un presupuesto anual de dos mil 498 millones 603 mil pesos, según documentos obtenidos a través del Portal del Transparencia, pero hasta este año, no ha conseguido reducir su deuda histórica, pero tampoco ha indemnizado a Escobar Mancilla.

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Los casi dos mil 500 millones de pesos que ejerce la institución los dedica para pagar la abultada nómina, que representa casi seis empleados por cada estudiante, pero ni con el préstamo de 128 millones de pesos que pidió la institución, para la adquisición de mobiliario y para otros motivos, ha logrado superar la crisis económica en que se encuentra.

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En mayo de este año, un mes antes de que Oswaldo Chacón Rojas tomara protesta como rector, para un periodo de cuatro años, la Unach recibió la visita de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), con la que buscaba la acreditación institucional y el reconocimiento de la calidad de programas educativos a instituciones de educación superior.

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El centro de estudios consiguió que se le reconociera como una “universidad de calidad”, pero quedó en evidencia que la institución se encuentra en una crisis financiera, pero para solventar sus gastos, no habría sido posible sin la intervención del gobierno del estado.

Los académicos de los CIEES piden que la Unach busque los mecanismos a fortalecer sus finanzas a largo plazo.

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También que la institución ponga en marcha “una reforma integral”, ya que el marco normativo actual es “complejo y extenso”. “El Estatuto Integral contiene casi mil artículos, lo que dificulta su comprensión y aplicación real”, explican.

En cuanto al Plan de Desarrollo Institucional 2030, con el que se busca cimentar las bases de lo que aspira la institución durante los próximos 12 años, este documento es descocido por los sectores de la comunidad universitaria, sostienen los CIEES.

Uno de los llamados es que se reestructure el mando universitario, para poner fin a la duplicidad de funciones, pero hay desconocimiento de cómo aplicar el modelo educativo y académico, con el que se pretende mejorar la calidad educativa, coadyuvar al cumplimiento de la misión y visión de la institución.

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Los CIEES encontraron que la infraestructura de la Unach “es desigual” y pone como ejemplo la licenciatura en Danza, que se funciona en una vivienda que es “inadecuada” para el aprendizaje de los alumnos, porque hay riesgos de problemas eléctricos y filtraciones de agua en el techo y muros, pero en la Facultad de Física, encontró problemas en los edificios.

Así, con un 92% de su presupuesto comprometido para el pago de salarios de la burocracia, la Unach no tiene recursos para pagarle a Gilberto Escobar Mancilla. “Nadie que no haya pasado por una injusticia de esta magnitud puede imaginar el profundo daño que causa ver destruida, de un día para otro, una vida construida con esfuerzo, honestidad y trabajo”, sostiene el exfuncionario que fue despedido. “Han sido cinco años de dolor, de incertidumbre, de desgaste emocional, de ataques constantes y de una lucha que jamás imaginé tener que librar contra la institución a la que entregué más de dos décadas de mi vida”.

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