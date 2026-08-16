Las series juveniles, realizadas en EU, datan de mitades de los sesenta, a patir de ahí, productores de las grandes televisoras encontraron el gran potencial que existía detrás de narrativas de adolescentes que, recientemente, proveían su destino; ahora "The Hollywood Reporter" califica los mejores 15 programas "de todos los tiempos".

La revista, especializada en cine y televisión, acaba de lanzar un listado relacionado a los mejores contenidos de la pantalla chica que narraron la vida de jóvenes adolescentes.

De acuerdo al artículo, los televidentes consumen series que cuentan historias de jóvenes parecidos a ellos mismos, tribulados por su futuro, aún sin la determinación de que carrera es la correcta para estudiar, sin en reconocimiento de si, su amor de adolesencia, es suficientemente verosil para cosechar o, empender nuevos caminos.

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Por ello, "The Hollywoos Reporter" se dio a la tarea de evaluar las mejores series, de esa temática, creando una lista basada en la opinión de sus críticos y, no, de los fanáticos más cautivos de este tipo de programas, pues, entre los títulos incluídos, hay algunos melodramas que, al poco tiempo de su emisión, fueron cancelados por falta de raiting, ¿de cuales se tratan?

"Glee" (2009 -2015)

Desde su estreno, "Glee" se convirtió en una propuesta novedosa, se trataba de un formato musical, poco visto por la época, en la que, en cada episodio, los alumnos de un club de canto académico reversionaban temas que, en la memoria colectiva, guardaban un gran valor sentimental, como es el caso de "Total Eclipse of the heart" de Bonnie Tyler (QEPD) y "Somebody to love" de Queen.

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"Bunheads" (2012 -2013)

"Bunheads" es una creación de la propia realizadora de "Gilmore Girls", sin embargo, esta serie no tuvo el mismo éxito que el programa que se popularizó en los 2000, la que narra la historia de una exbailarina que da clases de esta disciplina artística a jóvenes, en un pueblo californiano; "The Hollywood Reporter" equipara el resultado del show a otros grandes éxitos de la realizadora.

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"Swagger" (2021 -2023)

"Swagger" se inspiró a un jugador de la NBL; Kevin Durant, sin embargo, no es sólo la historia del personaje principal el que conmueve, al menos eso piensa la crítica, sino de otros de los actores de reparto que interpretan a jóvenes, potenciales jugadores de baloncesto que, sin importar las dificultares sociales o económicas a las que se enfrentan, brillan por su talento en el deporte.

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"Skins" (2009 - 2013)

"Skins" fue una serie británica que, en su tiempo, fue descrita como disruptora, en la que se hablaba, como no se solía en la época, abiertamente de temas "tabués" como las relaciones sexuales y el consumo de sustancias ilícitas en la adolescencia; cuando el reparto cambió, conforme pasaban los años, el éxito del programa también disminuyó, por lo que terminó siendo cancelada.

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"Betty" (2020 -2021)

"Betty" es una serie basasa en la cinta "Skate kitchen", en la que aparece Jaden, el hijo de Will Smith, pero, en su versión extendida para la pantalla chica, la trama narra la vida de un grupo de jóvenes mujeres skaters, las cuales se enfrentan a la dominación del deporte por sus homólogos masculinos.

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"Beverly Hills, 90210" (1990 - 2000)

"Beverly Hill, 90210" fue una de las primeras series que produjo Fox, un gran acierto para televisora; se trató una de las series que abrió la senda para que, posteriormente, germinaran otros proyectos juveniles, y que sigue siendo emblemática por el reparto que, años después, se convertiría en inolvidable para sus seguidores más cautivos, como Shannon Doherty (QEPD), Jennie Garth, Tori Spelling, Jason Priestley, Luke Perry (QEPD) y Brian Austin Green.

"Veronica Mars" (2004 - 2007)

En "Veronica Mars", Kristen Bell se convirtió en una joven detective, la cual investigaba la muerte sin resolver de su mejor amigo, programa que fue clasificado dentró de la categoría neo-noir que, según los críticos del sitio estadounidense, a pesar de que fue estrenada hace más de dos décadas, sigue siendo novedosa y poco predecible.

"The Baby-Sitters Club" (2020- 2021)

"The Baby-Sitters Club" se trata de la adpatación de un cuento infantil de la escritora Ann M. Martin; la propia revista reconoce que se trata de un drama "pre-adolescente", sin embargo, para los criticos, la naturalidad con que son plasmados sentimientos de las primeras inquietudes y miedos que preceden a la adolescencia son tan invaluables, que tenían que formar parte de la lista.

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"High-School" (2022)

"High-School" se trata de una serie canadiense, que cuenta la vida de dos gemelas, interpretadas por las hermanas actrices Railey y Seazynn Gilliland, sin embargo, luego de su primera temporada, fue cancelada por Prime Amazaron.

"The O.C." (2003 - 2007)

"The O.C." se convirtió en un fenómeno para Fox, se trató de una vida que conjugaba el estilo portentoso de jóvenes adinerados en el Condado de Orange, en California, con un joven, inhibido por el abondono y descuido de su madre pero que, al poco tiempo de ser adoptado, se acopla a su nuevo forma de existencia, enamorándose de la joven más popular de su nueva ciudad, Marissa Cooper.

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"America to me" (2018)

"America to me" se trató de todo un experimento pues, durante los 10 capítulos en que se desarrolló su primera y única temporada, el guión fue improvisado por sus protagonistas y, aunque no resultó un éxito para Starz, la plataforma donde fue promocionada, para los críticos se convirtió en un melodrama "inteligente, reflexivo y atemporal".

"Buffy, the vampire slayer" (1997 - 2003)

Protagonizada por Sarah Michelle-Gellar, "Buffy" se convirtió en el clásico, que narraba historias sobrenaturales juveniles, por excelencia; había vampiros, hombres lobos, demonios y brujas.

"My So-Called Life" (1994 - 1995)

"My So-Called Life" explica o, trata de comprender, la vida de un grupo de adolescentes que intentan descubrir como sobrevivir a los obstáculos de la preparatoria; las actuaciones de los entonces aún no conocidos de Claire Denis y Jared Leto son, para los críticos, la cereza en el pastel.

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"Friday Night Lights" (2006 - 2011)

"Friday Nigh Lights" cuenta que, los jugadore de fútbosl y las animadoras, también tienen vidas profundas y, detrás de lo que, otros creen que viven, germinan historias y dificultades que esta serie condensa muy bien.

"Freaks and Geeks" (19990 - 2000)

En su tiempo, "Freaks and Geeks" fue reconocida por el Mejor guion, por los Premios Emmy; aún cuando sólo duró una temporada, de 18 episdsios, se convirtió en una serie de "heróes adolescentes" y "jóvenes villanos" con los que el público empatiza, precisamente, por las dificultates que se atraviesan a esa edad.

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