En 1983, a sólo un año de su debut como cantante, Madonna era descrita como una "estrella emergente de la música disco", por la revista británica "Record mirror", en la que la joven se sinceró y habló del tipo de hombre que le parecía atractivo por esa época, descartando de su lista a los varones musculosos.

A propósito del lanzamiento del tema "Everybody", la estrella de pop concedió una entrevista al semanario musical británico, en donde fue cuestionada acerca de si tenía algún interés de tipop amoroso y qué necesitaba, físicamente, un hombre para que se sintiera cautivada por él.

Madonna, de entonces 24 años, sorprendió con su respuesta, especialmente, en un tiempo auge para la cultura fitness, el fenómeno de los aeróbics y el éxito de los gimnasios, aseverando que no le atraían los hombres "musculosos" y de "físico imponente".

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"Prefiero a los hombres de aspecto afeminado y a los chicos jóvenes, hay muchos chicos dulces, provenientes de Puerto Rico, en donde vivo", expresó.

Para la cantante que, años después sería reconocida con el mote de "la Reina del pop", indicó que, para ella, era mucho más importante, encontrar a un hombre sensible, abierto a hablar de sus sentimientos, que una pareja que se escondiese detrás de una careta en lo que lo único que tenía por ofrecer era indiferencia y frialdad.

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"Me gusta los hombres delgados y de piel suave, que no temen mostrar sus emociones y llorar, quiero acariciar un cuerpo agradable y bonito, no a un Hulk".

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En esa misma entrevista, "Record mirror" expone el fenómeno en que la cantante se estaba convirtiendo, luego de lo novedoso que resultaban sus conciertos, donde estaba acompañada de jóvenes bailarines "ágiles" y, aunque, desde esa época, Madonna reconocía que sus shows cargaban cierto poder sexual, con determinación, también argumentaba que la sensualidad no estaba peleada con el intelecto.

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"Soy una persona muy sexual, pero quiero que mi mente sea igual de apreciada, luzco bien arriba del escenario, muy bien, pero no uso vestuarios de los que mi cuerpo pueda quedar expuesto, eso sería muy ordinario".

Aprovechó para describir el concepto que tenía de sí misma como artista y como nuevo cocepto en la industria musical:

"Me veo a mi misma como una animadora, que hace olvidar a las personas de los horrores del mundo, soy una vía de escape; escribí "Everybody" porque todos necesitamos alguien que nos ame y todos quieren una persona a quién amar".

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