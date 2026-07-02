El gobierno de Reino Unido emitió una serie de alertas y recomendaciones de viaje para los aficionados que visitarán territorio mexicano, de cara al encuentro que las selecciones de Inglaterra y México disputarán en los Octavos de Final de la Copa del Mundo de 2026 el próximo domingo, 5 de julio, en el Estadio Ciudad de México.

La cancillería británica alertó a sus connacionales por la muerte de cuatro aficionados durante los festejos mundialistas en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, así como por los robos de celulares y la venta de bebidas adulteradas en el marco del torneo que tiene como anfitriones a México, Estados Unidos y Canadá.

Las recomendaciones de viaje fueron emitidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del gobierno británico, FCDO por sus siglas en inglés. La cancillería también recomendó evitar ciertos estados del país, tales como Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Guerrero y Tamaulipas bajo la leyenda de “se desaconsejan todos los viajes, salvo los esenciales”.

Además de que, en la misma publicación, exhortó a que sus ciudadanos cuiden su documentación si desean viajar a Estados Unidos después de su visita a México. En caso de robo o extravío de pasaporte, no se podrá usar el documento de emergencia expedido por la embajada británica.

Razones por las que “el seguro de viaje podría invalidarse si viaja en contra de las recomendaciones del FCDO”.

México e Inglaterra buscarán su boleto a los Cuartos de Final del Mundial de 2026 en el Estadio Ciudad de México. El Tricolor llegará invicto, sin recibir goles en contra, tras superar la Fase de Grupos (Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia) y eliminar a Ecuador en la ronda de los 16vos de Final del torneo de la FIFA.

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A la par, la selección de "Los Tres Leones" entrenará en las instalaciones del Club Universidad Nacional de la Liga MX antes de disputar el encuentro.

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Mapa emitido por la FCDO, de cara al partido de México contra Inglaterra en el Mundial de 2026 - Foto: FCDO

¿Cuándo será el partido de México contra Inglaterra?

Domingo, 5 de julio

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México vs Inglaterra | 18:00 horas (tiempo del centro de México).

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