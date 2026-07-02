Antes de que arrancara la Copa del Mundo 2026, como si fuera un guion impuesto, los elementos de la Selección Mexicana mencionaban que el objetivo principal era hacer historia, en casa.

Después de cuatro partidos, el objetivo tricolor va hacia buen puerto y ahora, el deseo de trascender es más fuerte que nunca. Marchar invictos, sin gol en contra y con el boleto a los octavos de final en sus manos, han despertado los sueños en México.

El Tricolor venció (2-0) a Ecuador y se apuntó otro triunfo histórico en este Mundial. Todo comenzó con la victoria sobre Sudáfrica. En ese compromiso, acabó con una racha negativa de siete partidos inaugurales sin ganar.

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Para el segundo compromiso, frente a Corea del Sur (1-0), la Selección de Javier Aguirre consiguió su primera victoria mundialista fuera de la capital, lejos del estadio Ciudad de México. En las ediciones de 1970 y 1986 no sumó victorias en Toluca y Nuevo León, de manera respectiva.

Frente a República Checa, la Selección Mexicana goleó (3-0) y con ello cerró una fase de grupos histórica. Nunca, el Tricolor había terminado de manera perfecta una primera ronda. Ahora fue tres de tres.

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Esta vez, contra la selección de Ecuador, el equipo nacional exterminó un fantasma que le aquejaba desde 1986. Cuarenta años sin poder ganar un duelo eliminatorio. No lo hacía desde la segunda Copa del Mundo en México, cuando dejó fuera del camino a Bulgaria en el Coloso de Santa Úrsula.

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Pero esta historia tendrá un capítulo más. El próximo domingo, también en el Estadio Azteca, México enfrentará a Inglaterra, en busca de los cuartos de final, instancia a la que no llega precisamente desde 1986, cuando quedó eliminado en penaltis por Alemania.

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“Qué bonito. Es algo extraordinario, creo que, obviamente, todo el apoyo que nos dan y que nos brindan los todos los juegos aquí en casa es algo que se disfruta mucho”, declaró Brian Gutiérrez.

El apoyo de la afición como local se ha convertido en un arma importante para los del Vasco Aguirre, que buscarán imponerse en el último partido que tendrá México en esta Copa del Mundo 2026.

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