Este domingo la Selección Mexicana enfrentará a su símil de Inglaterra en el estadio Ciudad de México por los octavos de final de la Copa del Mundo, y aunque para muchos se trata de un partido de pronóstico reservado, figuras como Liam Gallagher, cantante de la famosa banda Oasis, ya opinaron en redes sociales sobre el marcador final del encuentro.

Desafortunadamente para los seguidores de la banda inglesa en México, su pronóstico fue letal contra el Tri, enterrando las ilusiones de los mexicanos de ver a su país en cuartos de final.

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"Liam, ¿cómo te sientes sobre Inglaterra siendo aplastado en el Azteca?", le preguntó el usuario @angelchilddemo en X (Antes Twitter), a lo que Liam contestó con un pronóstico contundente.

"Yo creo que aplastaremos a México 5 a 0", respondió Gallagher.

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