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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar, el Instituto del Deporte y el ayuntamiento de Victoria, están invitando a los aficionados al futbol para disfrutar en pantalla gigante el partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.
El Fan Fest está programado para una concentración masiva este domingo 5 de Julio, en el lugar conocido como El Patinadero, en la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines.
El encuentro se transmitirá con acceso completamente gratuito a partir de las 16:00 horas, en un espacio que busca reunir a las familias y a los aficionados al futbol para apoyar al Tricolor en un ambiente de convivencia.
De acuerdo con la convocatoria del INDE Tamaulipas, la invitación está abierta para familias completas, grupos de amigos y seguidores del representativo nacional que deseen vivir la emoción del partido junto a cientos de aficionados.
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Los organizadores recomendaron a los asistentes llegar con anticipación para asegurar un buen lugar, además de portar la playera verde o los colores de la Selección Mexicana para crear un ambiente de apoyo durante el encuentro.
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El gobernador Américo Villarreal subió el siguiente mensaje en sus redes sociales: “¡Nos vemos en el quinto partido, preparados para lo que venga!”.
Por su parte, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, exhortó a acudir a apoyar con orgullo a México, “Eete domingo te esperamos para apoyar juntos a nuestra Selección Mexicana en los Octavos de Final frente a Inglaterra”.
El titular del INDE Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, estimó que el Fan Fest tendrá una asistencia de unos 2 mil 500 aficionados durante el partido; y según el resultado del encuentro podría llegar a 5 mil.
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“Esto de acuerdo a la afluencia que hemos tenido en juegos pasados de la Selección y que van a festejar al Paseo Pedro J. Méndez”, expresó.
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cr
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