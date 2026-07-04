Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar, el Instituto del Deporte y el ayuntamiento de Victoria, están invitando a los aficionados al futbol para disfrutar en pantalla gigante el partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

El Fan Fest está programado para una concentración masiva este domingo 5 de Julio, en el lugar conocido como El Patinadero, en la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines.

El encuentro se transmitirá con acceso completamente gratuito a partir de las 16:00 horas, en un espacio que busca reunir a las familias y a los aficionados al futbol para apoyar al Tricolor en un ambiente de convivencia.

Autoridades estiman que el Fan Fest tendrá una asistencia de unos 2 mil 500 aficionados durante el partido. Foto: Roberto Aguilar Grimaldo / EL UNIVERSAL

De acuerdo con la convocatoria del INDE Tamaulipas, la invitación está abierta para familias completas, grupos de amigos y seguidores del representativo nacional que deseen vivir la emoción del partido junto a cientos de aficionados.

Leer también Tras casi 12 días desaparecido, localizan sin vida al comunicador Alex Serna en Zihuatanejo, confirma CEDH; su cuerpo presentaba huellas de tortura

Los organizadores recomendaron a los asistentes llegar con anticipación para asegurar un buen lugar, además de portar la playera verde o los colores de la Selección Mexicana para crear un ambiente de apoyo durante el encuentro.

[Publicidad]

El gobernador Américo Villarreal subió el siguiente mensaje en sus redes sociales: “¡Nos vemos en el quinto partido, preparados para lo que venga!”.

Por su parte, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, exhortó a acudir a apoyar con orgullo a México, “Eete domingo te esperamos para apoyar juntos a nuestra Selección Mexicana en los Octavos de Final frente a Inglaterra”.

El gobierno del Estado y el ayuntamiento de Victoria invitan a los aficionados. Foto: Especial

El titular del INDE Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, estimó que el Fan Fest tendrá una asistencia de unos 2 mil 500 aficionados durante el partido; y según el resultado del encuentro podría llegar a 5 mil.

[Publicidad]

“Esto de acuerdo a la afluencia que hemos tenido en juegos pasados de la Selección y que van a festejar al Paseo Pedro J. Méndez”, expresó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr