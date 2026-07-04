La selección de Marruecos tiró de pegada este sábado para salir ganadora de un duelo muy complicado ante Canadá y, con dos goles de Azzedine Ounahi y uno de Soufiane Rahimi en la segunda mitad, ganó 3-0 en Houston para volar a los cuartos de final del Mundial, en el que espera a la ganadora del Francia-Paraguay.

Un gol del centrocampista del Girona Ounahi originado en una jugada a balón parado dibujada por el seleccionador Mohamed Ouahbi desequilibró un partido en el que Canadá, en su primera participación en un octavo de final mundialista, había sido superior.

Pero Marruecos, semifinalista en Qatar, ya aprendió a jugar, y a ganar, como un grande. Con capacidad de sufrir, con un Yassine Bounou siempre decisivo en la portería, con una defensa sólida y con pegada a la hora de castigar en las escasas oportunidades creadas.

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Porque Canadá saltó al terreno de juego a competir no solo con alta concentración, sino con más agresividad que Marruecos. Feroz en los balones divididos, sin miedo a los choques físicos y con hambre de gol.

Casi sorprendido por el nivel físico impuesto por Canadá, Marruecos mostró su frustración. Regresó a los vestuarios con 0-0 en el luminoso y hasta cuatro jugadores amonestados, entre ellos un Achraf Hakimi que quedó involucrado en una tangana al borde del descanso.

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Fue necesaria una jugada a balón parado para romper la igualdad. En el minuto 50, en una falta desde la banda derecha, Hakimi jugó en horizontal y Ounahi remató desde la frontal del área con la derecha para anotar el 1-0 de Marruecos en la primera oportunidad clara de su partido.

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Con madurez, Marruecos se encerró y esperó el momento para hacer daño al contragolpe. Con Brahim como motor. El media punta sacudió a la defensa canadiense con jugadas de clase y, en el 82, entregó a Ounahi la asistencia para su doblete personal.

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Con la clasificación ya en el bolsillo, Marruecos dispuso de aún más espacios y Soufiane Rahimi, tras estrellar un cabezazo al larguero, aprovechó otra asistencia de Brahim para el definitivo 3-0. Marruecos ya es el primer cuartofinalista de esta Copa del Mundo 2026.