Argentina protagonizó hace unas horas uno de los partidos más exigentes de su camino en la Copa del Mundo. La Albiceleste necesitó del tiempo extra para superar a una combativa Cabo Verde por marcador de (3-2), asegurando así su lugar en los octavos de final.

El vigente campeón del mundo dominó y generó varias oportunidades de peligro, pero se encontró con un rival que nunca bajó los brazos y que estuvo cerca de firmar una de las mayores sorpresas del torneo.

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La posibilidad de una eliminación generó preocupación a los miles de aficionados argentinos que abarrotaron las gradas en Miami y alentaron sin descanso a los dirigidos por Lionel Scaloni.

Ese sentimiento llegó incluso a Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Tras el silbatazo final, el dirigente reconoció que vivió con preocupación algunos momentos del compromiso. Más allá de felicitar a Argentina por la clasificación, Infantino admitió que la resistencia mostrada por Cabo Verde puso en aprietos a la Albiceleste y convirtió el encuentro en uno de los más emocionantes de la competición.

"He sufrido. Un abrazo a toda la Argentina y felicidades, porque el corazón esta noche… también los neutrales que estábamos con los dos… espectacular", mencionó.

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Infantino, quien durante el torneo ha protagonizado varios momentos virales en las tribunas, aprovechó la oportunidad para dedicar palabras de reconocimiento a Lionel Messi.

"En este Mundial, Messi está jugando de una manera excepcional, lo conocemos, es un crack, siempre nos alegra verle y a todos los demás. Lo que es interesante de este Mundial es que todos los grandes jugadores están, juegan, marcan goles, más que eso vemos jugadores nuevos como el arquero de Cabo Verde (Vozinha)", finalizó.

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