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La Copa del Mundo de 2026 sigue avanzando y con ella, el sueño de varias selecciones de alcanzar la gran final y levantar el trofeo más codiciado del futbol. Respaldadas por el talento de sus planteles y el brillo de sus principales figuras, estas naciones mantienen viva la ilusión de conquistar una edición que promete quedar marcada en la historia.
En muchos casos, las aspiraciones de los equipos pasan por el desempeño de sus máximas estrellas, futbolistas que suelen desempeñarse en posiciones ofensivas y que, gracias a sus goles, han sido determinantes para que sus selecciones continúen su camino en el torneo.
Tras una intensa fase de grupos y con las rondas de eliminación directa ya en marcha, los artilleros más destacados del certamen han seguido aumentando sus cifras.
La lista de candidatos es amplia. Figuras de la talla de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland han dejado su huella en el torneo con actuaciones determinantes, convirtiéndose en protagonistas de la lucha por la Bota de Oro.
Entre ellos destacan especialmente Messi y Mbappé, dos de los grandes referentes del futbol mundial, quienes no solo pelean por terminar como máximos goleadores de la Copa del Mundo, sino también por seguir construyendo un legado que los coloque entre los futbolistas más grandes en la historia de los Mundiales.
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Así marcha la clasificación de goleo en el Mundial de 2026, hasta el inicio de los Octavos de Final
- Lionel Messi 7 goles.
- Kylian Mbappé - 7 goles.
- Erling Haaland - 5 goles.
- Harry Kane - 5 goles.
- Ismaila Sarr - 4 goles.
- Mikel Oyarzabal - 4 goles.
- Ousmane Dembélé - 4 goles.
- Vinicius Jr. - 4 goles.
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