Cuando el profesor anuncia una lectura obligatoria de 50 páginas para mañana, lo primero que haces no es buscar un cuaderno; es abrir Huawei MatePad 11.5 S y deslizar el dedo por su pantalla de 11.5 pulgadas para iniciar tu libro digital con la app de lectura.

Esa pantalla, con resolución 2.8K y tasa de refresco de hasta 144 Hz, tiene un brillo y nitidez que ayudan a pasar horas frente al texto sin sentir fatiga visual, incluso bajo luz natural fuerte —ideal para estudiar en la cafetería entre clases—.

Durante estas últimas semanas he estado probando esta tablet para actividades relacionadas con mi vida profesional y de estudio: tomar notas en clases de inglés, conectarme a clases en línea y entrevistas y tomar apuntes, escribir notas y más. Varias de estas actividades al mismo tiempo.

Huawei MatePad 11.5 S: la mejor tableta para estudiantes. Imagen: Huawei

El modo multiventana me permitió tener el PDF de la lectura a la izquierda y mis notas a la derecha, sin perder fluidez al cambiar entre aplicaciones. Esto se agradece cuando eres multitarea y quieres practicidad al momento de estudiar.

Esa versatilidad, sin interrupciones ni lags visibles, hace que este dispositivo se sienta menos como un gadget y más como una extensión de tu flujo de trabajo diario.

¿Qué hay debajo de la pantalla?

Aunque no me gustaría perderme en tecnicismos, hay datos que marcan la diferencia para alguien que usará la Huawei MatePad 11.5 S todos los días y en horario escolar:

Sistema operativo: HarmonyOS, optimizado para multitarea y sincronización con otros dispositivos Huawei .

. Conectividad: Wi-Fi de última generación y Bluetooth 5.2 para conectar teclado, audífonos o mouse sin complicaciones.

Audio: Cuatro altavoces con HUAWEI Histen 9.0 que hacen que las clases grabadas suenen claras aunque estés en un café ruidoso.

que hacen que las clases grabadas suenen claras aunque estés en un café ruidoso. Peso y diseño: Con apenas alrededor de 510 g y 6.2 mm de grosor, es fácil de llevar en la mochila sin sentirla más pesada, lo cual pueden agradecer alumnos que se trasladan a diferentes partes de la ciudad y no quieren sentir la pesadez en su espalda.

Por otro lado, el teclado incluido termina por completar la experiencia para el día a día universitario. No es un accesorio que se sienta opcional, sino una herramienta práctica para escribir con fluidez desde el primer momento.

Lo usé para tomar apuntes durante mis clases de inglés, redactar notas y responder correos sin sentir la necesidad de cargar una laptop.

Huawei MatePad 11.5 S: la mejor tableta para estudiantes. Imagen: Huawei

Las teclas tienen buen recorrido y una respuesta cómoda, suficiente para pasar horas escribiendo sin cansancio, mientras que el formato ligero permite usarlo en cualquier mesa —o incluso sobre las piernas— sin complicaciones. Para muchos estudiantes, esto es justo lo que se necesita: abrir, escribir y seguir con el día.

Precio y disponibilidad en México

Precio aproximado de la Huawei MatePad 11.5 S (con teclado incluido) es desde los 12 mil 999 pesos en la tienda en línea de Huawei.

Está disponible en color verde y gris e incluye teclado.

Además, la Huawei MatePad 11.5 S es compatible con el lápiz óptico Huawei M-Pencil (especialmente de 3.ª generación), que se integra con funciones de escritura y dibujo en la tablet gracias a la tecnología NearLink y una sensación de trazo que busca imitar la escritura sobre papel. Este se adquiere por separado.

