En la actualidad, redes sociales como Instagram no se limitan únicamente a la comunicación e interacción virtual, sino que también pueden servir como una fuente de ingresos extra.

Esta app de Meta es de gran ayuda para los emprendedores, marcas y personas que desean generar dinero con contenido como reels, videos en vivo, historias y hasta galerías de fotos.

Por eso, si tienes la alcancía vacía y quieres aprender a monetizar en Instagram, hoy en Techbit te decimos qué necesitas.

Instagram puede servir como una catapulta monetaria para creadores de contenido. Foto: Pixabay

Leer también Por qué no debes mirar el celular al despertar

¿Qué necesitas para monetizar en Instagram?

De acuerdo con los lineamientos de Instagram, para que un usuario pueda ganar dinero tiene que atreverse a hacer contenido en cualquier tipo de formato y sobre un tipo de tema, por ejemplo, moda, cultura, educación, entretenimiento, etcétera.

Si bien es cierto que actualmente hay miles de creadores de contenido, esta red social indica que existen tópicos que generan más ganancias que otros, y la clave está en despertar el interés de los espectadores junto con el engagement.

Crear contenido en redes sociales no es nuevo, pero sí tiene un alto impacto digital y social. De acuerdo con la plataforma de gestión e investigación de RR.SS Sprout Social, los influencers y creadores tienen el importante propósito de crear un vínculo con el público para influir, educar, entretener y concientizar.

Por eso, la primera recomendación de Instagram es fijar la temática de tus publicaciones y convertir tu cuenta personal en una de carácter profesional o de creador, con lo que tendrás acceso a métricas y funciones exclusivas.

La segunda recomendación es crear contenido de manera constante, lo que ayuda a construir una comunidad y, al mismo tiempo, a mantener la interacción.

Para generar ingresos en Instagram debes tener un perfil de creador. Foto: Pixabay

¿Qué tipo de contenido se puede monetizar en Instagram?

Recuerda que para ganar dinero con tu cuenta de Instagram es necesario que generes contenido de valor, cuyo impacto sea social o comercial positivo, por ejemplo:

Colaboraciones con marcas: Puedes afiliarte con empresas o marcas a las que ayudes a promocionar sus productos y servicios.

Emprendimiento: Puedes comenzar un negocio con el que lances tu marca personal y la impulses por medio de esta red social; eventualmente podrías aumentar tus ventas.

Suscripciones y contenido exclusivo: Instagram también ofrece la posibilidad de generar ingresos por medio de transmisiones en vivo con suscriptores y publicaciones especiales.

también ofrece la posibilidad de generar ingresos por medio de transmisiones en vivo con suscriptores y publicaciones especiales. Regalos e insignias: Tus seguidores pueden enviarte obsequios virtuales con un valor monetario establecido por ti. Aunque para ello sí necesitas tener una gran comunidad.

¿Cómo configurar tu cuenta de Instagram para monetizar?

Si ya fijaste tu tema y estrategia, el siguiente paso es configurar tu cuenta profesional y establecer los métodos de pago para recibir las ganancias. A continuación, te lo explicamos:

Configurar tu perfil

Accede a la Configuración de Instagram desde tu perfil y entra en “Tipo de cuenta y herramientas”.

Da clic en “Cambiar de cuenta" y oprime “Continuar”.

Luego, selecciona las categorías a las que quieres dedicarte (moda, artista, bloguero, etcétera).

Por último, configura si tu cuenta será de creador o de una empresa.

Agregar las formas de pago

Para establecer un método de pago, ya sea para recibir los regalos de tus seguidores o bonificaciones por colaboraciones, tienes que ir a la Configuración de tu cuenta, luego entrar en “Pedidos y pagos”, y finalmente en “Agregar método de pago”.

Conforme vayas incrementando tus vistas y suscriptores, podrás solicitar otros elementos profesionales como la insignia de verificación.

Si cambias tu cuenta personal de Instagram a una profesional tendrás acceso a más herramientas. Foto: Captura de pantalla

Como verás, redes sociales como Instagram pueden ayudarte a generar dinero extra y más si ser creador de contenido es uno de tus intereses.

Leer también ¿Resident Evil Requiem vale la pena? Esto es lo que tienes que saber

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters