¿Te gustaría ver tu contenido favorito en grande pero no tienes un proyector? Tu celular puede sustituirlo con un truco sencillo que en Tech Bit te compartiremos.

Es importante saber que para ello, necesitarás algunas cosas extras además de tu celular como una caja de zapatos, pintura negra, una lupa y cinta de aislar o silicón.

Además de paciencia pues el proceso puede ser un poco tardado, pero al final sí funciona.

Paso a paso: cómo hacer un proyector de pared con tu celular

Para lograr crear el proyector, deberás tener todos los elementos antes mencionados a la mano, además de tu celular y seguir los siguientes pasos:

Pinta el interior de la caja con la pintura negra. Mide el contorno de la lupa sobre uno de los costados de la caja y dibuja este contorno para después recortar ese círculo en la caja. Este círculo debe quedar justo para que entre la lupa y que no se caiga al momento de colocarla. Puedes poner cinta de aislar o silicón sobre esta para pegarla en el orificio de la caja. Con un pedazo de cartón, traza un rectángulo con la misma altura y largo de la caja. Ponla de manera vertical a la mitad del interior. En esta nueva pared que se formó con dicho rectángulo, recarga tu celular.

Al momento que la pantalla del celular se refleje en la lupa, comenzará a proyectar la imagen.

¿Existen los celulares con proyector?

Sí existieron, sin embargo, no fue un producto favorable para las marcas ya que la tecnología es costosa y conllevaba varios compromisos como ergonomía, rendimiento, duración de la batería, calentamiento y más.

Dos ejemplos de ellos fueron el Samsung Show en 2009 y el LG eXpo. El primero producía una imagen de 480x320 de 10 lúmenes con un tamaño de hasta 50 pulgadas, mientras que el de LG emitía una imagen de 40 pulgadas y 6 lúmenes con la misma resolución.

Ambos fueron presentados en el CES del 2009 y proyectaban las imágenes a través de su linterna. Pero estos no vieron la luz para el mercado.

