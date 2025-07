Con Android puedes agregar varios métodos de seguridad para desbloquear el celular: PIN, contraseña, patrón, huella digital y reconocimiento facial, de esta forma se mantiene resguardada la información que almacenas. La desventaja de tener los primeros tres, es que puede ocurrir que olvides cuál fue la que estableciste.

El problema de no recordar el NIP, contraseña o patrón es que no hay un método claro para restablecerlo. Si a ti se te presenta esta situación, no todo está perdido. En Techbit te mostraremos cómo puedes crear un nuevo método de seguridad y recuperar el acceso a tu dispositivo.

Los celulares Android tienen varias opciones de métodos de bloqueo de pantalla. Foto: Unsplash

¿Qué pasa si no recuerdo mi contraseña de bloqueo de pantalla?

El Centro de Ayuda de Android explica que, además de resguardar la información almacenada, los métodos de bloqueo de pantalla protegen tu dispositivo, ya sea teléfono o tablet, contra accesos no autorizados. Así cada vez que lo encidas, se te pedirá que ingreses un PIN, patrón o contraseña para poder usarlo.

En caso de robo esta función es de mucha ayuda, porque cuando la persona quiera hacer uso del dispositivo necesitará saber qué método de seguridad fue el que estableciste. Al no saber cuál fue, ingresará varias combinaciones hasta bloquearlo de forma permanente y ya no se podrá usar.

Otra situación es que tú olvides cuál fue el PIN, patrón o contraseña que estableciste en tu celular. Si no quieres que se bloquee de forma permanente, prueba estos dos métodos.

Olvidé mi contraseña o patrón

Primero tendrás que ingresar varias veces una contraseña incorrecta hasta que se te aparezca el mensaje de: “Olvidé mi contraseña”.

Haz clic sobre él y te pedirá que ingreses la cuenta de Google vinculada al dispositivo.

Después podrás reiniciar el método de seguridad e ingresar un nuevo.

Encontrar mi dispositivo

Si tu celular no tiene la anterior opción puedes optar por “Encontrar mi dispositivo”. A parte de funcionar como una herramienta que te ayuda a buscar tu celular, en caso de extravío, también permite restablecer el método de bloqueo que tenga tu dispositivo.

Busca en tu navegador: “Encontrar tu móvil”.

Entra al primer enlace de Google e ingresa la cuenta de Google que tienes en el dispositivo del que olvidaste la contraseña

Selecciona el teléfono o la tablet y haz clic en “Restablecer el estado de fábrica del dispositivo”.

De esta forma el celular quedará como nuevo.

Es un método más extremo ya que elimina toda tu información. Por eso es importante mantener los respaldos actualizados de tu celular.

Así te puedes prevenir en caso de que olvides la contraseña de tu celular. Foto: Especial

¿Cómo prevenir en caso de olvidar la contraseña del celular?

Si aún no te pasa que has olvidado la contraseña de tu celular, hay formas en las que te puedes prevenir en caso de que en un futuro se te presente esta situación:

Anota en papel la contraseña o PIN de tu celular. Si tú usas un patrón, puedes dibujarlo. Guárdalo en un lugar privado y seguro, pero que siempre tengas presente.

Comparte tu contraseña con tus otros dispositivos desde Keep. Esta es una app de notas que con tan solo recordar tu cuenta de Google te da acceso a su contenido desde cualquier aparato electrónico. Allí puedes escribir, adjuntar imágenes, fotos y hasta dibujar. Así, si olvidas la contraseña de tu celular , podrás entrar desde tu tablet o computadora.

, podrás entrar desde tu tablet o computadora. Activar Smart Lock, una función de Android que permite desbloquear el celular en determinadas situaciones. Para habilitarla ve a los ajustes, después al apartado de “Seguridad”, luego a “Smart Lock”. Ingresa tu contraseña y configura qué lugares son de confianza o qué dispositivo Bluetooth son seguros.

que permite desbloquear el celular en determinadas situaciones. Para habilitarla ve a los ajustes, después al apartado de “Seguridad”, luego a “Smart Lock”. Ingresa tu contraseña y configura qué lugares son de confianza o qué dispositivo Bluetooth son seguros. Los celulares inteligentes, de gama alta, tienen la opción de desbloqueo por huella dactilar, esta opción es más segura y no tienes que recordar contraseñas, ni pines ni patrones.

Ahora ya no te tendrás que preocuparte por olvidar tu contraseña, PIN o patrón de tu dispositivo Android.

