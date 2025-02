La empresa internacional KELA, encargada de monitorear y analizar cibercriminales para organizaciones y gobiernos, publicó un reporte en el que observaron que al menos 3.9 millones de credenciales provienen de registros de robo de información. ¿Y qué son las credenciales?

Según Google, las credenciales de inicio de sesión son nombres de usuarios y contraseñas gestionados que dan acceso a diversas aplicaciones. Por ello, te damos algunas recomendaciones de cómo protegerte y darle más seguridad a tus cuentas, aplicaciones y contraseñas.

Empresa de ciberseguridad reporta robó de millones de contraseñas | Foto: Pixabay

Lee también: Privacidad y ciberseguridad: acciones que debes aplicar ya

¿Cómo proteger mis contraseñas?

El Instituto Español de Ciberseguridad hace hincapié en la protección de las contraseñas ya que almacenan información personal y confidencial como datos bancarios, conversaciones, fotos, correos electrónicos, teléfonos, etcétera.

Vivimos en la era donde la información es uno de los recursos más importantes y habrá personas que tratarán de robarla a fin de suplantar la identidad de la víctima.

Estas son algunas características mínimas que tu contraseña debe tener para ser menos vulnerable a los ciberataques:

Debe ser una contraseña larga, entre más mejor.

larga, entre más mejor. Combinar caracteres en la contraseña: mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales (@, #. $, ¡, +).

No incluyas información personal en tu contraseña: nombre, cumpleaños, número de teléfono, etcétera, ya que son fáciles de adivinar.

en tu contraseña: nombre, cumpleaños, número de teléfono, etcétera, ya que son fáciles de adivinar. Crea contraseñas diferentes para cada cuenta online que tengas; así, si adivinan una, no podrán acceder a las demás.

Actualiza tus contraseñas al menos cada 6 meses para mantener la seguridad.

En caso de que la aplicación o sitio web lo permita, activa la autenticación multifactor; de ese modo, cuando quieran acceder, pedirán un código que te llegará a tu celular de confianza.

Protege la seguridad de tus contraseñas | Imagen: Pixabay

También lee: México registra 2.2 millones de celulares perdidos o robados

¿Qué más puedo hacer para evitar que roben mis datos?

Uno de los métodos más comunes es la manipulación por teléfono o mensaje de texto pidiendo información personal. El objetivo es que las víctimas accedan a enlaces fraudulentos o que instalen malware que vulnerará sus datos personales y bancarios. Por ejemplo, se hacen pasar por personas conocidas o por instituciones bancarias; lo mejor es no confiar y siempre corroborar su identidad.

Además, recuerda usar un software de antivirus actualizado es otra medida preventiva para proteger tu dispositivo. Si este tiene un archivo que potencialmente es malicioso, tu antivirus te lo hará saber.

También es importante evitar usar redes Wi-Fi públicas cuando trates datos personas, como al descargar aplicaciones o hacer compras en línea. Y recuerda visitar sitios web seguros que comiencen por "https" y que tengan el icono de un candado.

Con estas recomendaciones puedes incrementar la seguridad de tus cuentas, y proteger tus contraseñas y datos personales. Procura no compartir información personal con otros a través de internet sin estar seguro de su identidad; no entres a enlaces extraños que recibas de la nada y tampoco descargues aplicaciones o archivos de fuentes no confiables.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters